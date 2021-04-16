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Шаран: Сейчас Львов больше играет на атаку, чем в защите

Премьер-лига
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"Александрия" настроена только на победу

Шаран: Сейчас Львов больше играет на атаку, чем в защите

Олександрія

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран поделился ожиданиями от матча против "Львова" в 22-м туре УПЛ.

"Было теоретическое занятие по львовской команде. "Львов" – интересная команда, обыграли "Шахтер", хорошо играли против "Ворсклы", но не забили в первом тайме. Мы очень серьезно подходим к этому матчу, несмотря на кубковый матч в среду.

Сильная сторона "Львова" – больше комбинируют. У них другая тактическая схема, играют с двумя нападающими. При Шумском команда больше закрывалась, было тяжело играть, потому что играли хорошо в защите. Сейчас они больше играют на атаку, чем в защите.

Не считаю свои победы в УПЛ. Это не основное, главное, чтобы команда побеждала. Считаю, весной показываем достаточно неплохую игру, провалили только матч с "Ингульцом". Хотелось бы других результатов. Настраиваемся на победу против "Львова", – сказал Шаран.

Напомним, что матч "Львов" - "Александрия" состоится сегодня, 16 апреля во Львове. Начало - в 17:00

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В статье: Владимир Шаран ФК Львов ФК Александрия
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Источник:
Футбол "NEWS"

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