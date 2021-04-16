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Мариуполь назвал имя лучшего игрока команды в марте

Премьер-лига
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В матче 20-го тура он оформил хет-трик в ворота "Ингульца"

Мариуполь назвал имя лучшего игрока команды в марте

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

"Мариуполь" на своей официальном сайте объявил имя лучшего игрока команды в марте.

В голосовании болельщиков в соцсетях победил полузащитник команды Артем Бондаренко, который обошел Дмитрия Мишнева и Евгения Гальчука.

20-летний футболист по итогам голосования набрал 65%. В матче 20-го тура хавбек оформил хет-трик в ворота "Ингульца".

В текущем сезоне во всех турнирах за "Мариуполь" Бондаренко провел 18 матчей и забил 7 голов.

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Напомним, что Артем Бондаренко был признан лучшим футболистом 20-го тура Премьер-лиги.

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В статье: ФК Мариуполь Артем Бондаренко
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Источник:
ФК Мариуполь

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