Мариуполь назвал имя лучшего игрока команды в марте

"Мариуполь" на своей официальном сайте объявил имя лучшего игрока команды в марте.

В голосовании болельщиков в соцсетях победил полузащитник команды Артем Бондаренко, который обошел Дмитрия Мишнева и Евгения Гальчука.

20-летний футболист по итогам голосования набрал 65%. В матче 20-го тура хавбек оформил хет-трик в ворота "Ингульца".

В текущем сезоне во всех турнирах за "Мариуполь" Бондаренко провел 18 матчей и забил 7 голов.

Напомним, что Артем Бондаренко был признан лучшим футболистом 20-го тура Премьер-лиги.