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Мариуполь назвал имя лучшего игрока команды в марте
В матче 20-го тура он оформил хет-трик в ворота "Ингульца"
Фото: ФК Мариуполь
"Мариуполь" на своей официальном сайте объявил имя лучшего игрока команды в марте.
В голосовании болельщиков в соцсетях победил полузащитник команды Артем Бондаренко, который обошел Дмитрия Мишнева и Евгения Гальчука.
20-летний футболист по итогам голосования набрал 65%. В матче 20-го тура хавбек оформил хет-трик в ворота "Ингульца".
В текущем сезоне во всех турнирах за "Мариуполь" Бондаренко провел 18 матчей и забил 7 голов.
Напомним, что Артем Бондаренко был признан лучшим футболистом 20-го тура Премьер-лиги.
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