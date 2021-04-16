Мораес против бывших, рандеву Корниенко и Сидорчука не будет, Цыганков, но не Тайсон. Изюминки Классического

Игорь Суркис попытался снять напряжение, заявив, что против "Шахтера" будет обычный рядовой матч. Но это не так. "Динамо" просто удобно позиционировать ситуацию таким образом, подчеркивая, что три очка дают за победу как над "Шахтером", так и над "Минаем". Киевлянам легче, ведь они лидеры с достаточным запасом. То есть, могут позволить себе ошибиться – катастрофой это не станет.

А вот для "Шахтера" любой другой результат, кроме победы, будет проблемой. Ведь тогда не только растают остатки надежд на чемпионство, но и возникнет вопрос лигочемпионовских перспектив. "Заря" отстает на семь очков с матчем в запасе. Если победит "Ворсклу" в двадцать втором туре, а "Шахтер" проиграет, расстояние между командами сократится до одного балла в таблице потерянных очков. Будет крайне пикантная ситуация.

Кстати, нельзя обойти вниманием еще один нюанс турнирного положения команд. Не только "Шахтеру" пойдет на руку не победа "Зари" в своем поединке 22-го тура УПЛ (соперник – "Ворскла"). Выгодно это и для "Динамо", ведь тогда победа киевлян над "Шахтером" заблаговременно гарантирует им финиш не ниже второго места. То есть, в зоне Лиги чемпионов. Матч между "Ворсклой" и "Зарей" в субботу, семнадцатого апреля, завершится примерно за 45 минут до начала матча "Шахтер" - "Динамо". Отличный разогрев.

А теперь что касается Классического... Кто же будет зажигать? Эти матчи всегда окутаны рядом интриг и изюминок, но одной из них предстоящий поединок будет лишен. Точно не увидим противостояние Сидорчук - Корниенко, которое наделало немало шума в поединке первого круга. Один из лидеров "Динамо" сыграл тогда против юного оппонента грубым подкатом в центре поля, за что был удален Екатериной Монзуль. Корниенко надолго выпал из обоймы не только "Шахтера", но и сборной Украины. Некоторые из судейских экспертов, несмотря на это, называл удаление Сидорчук неуместным из-за пренебрежения духа игры, сам Сергей извинялся перед оппонентом, а Корниенко говорил, что не держит зла. И вот могло бы случиться их рандеву на поле. Но Сергей Сидорчук не сыграет из-за дисквалификации.

Он получил необязательную желтую карточку в последнем матче УПЛ против "Днепра-1". Судейские эксперты не критиковали решение Пасхала о санкциях, даже признали этого арбитра лучшим по итогам 21-го тура, поэтому в возникновении дисквалификации Сергей Сидорчук должен винить только самого себя. Кроме него, традиционно не помощник "Динамо" травмированный Беньямин Вербич. Зато готов играть, как сообщила пресс-служба "Динамо", Виктор Цыганков который уже больше недели занимается в общей группе без каких-либо ограничений.

Ильи Забарному на неделе (после матча с "Днепром-1") прооперировали нос, но играть он готов. Возможно, появится в защитной маске, главное – не вне обоймы.

Бунтарь Тайсон, возможно, нашел бы в себе силы и желание сыграть в таком матче (это же не против "Мариуполя" бегать), но это уже дело принципа для "Шахтера". Взбунтовал – так возмутился. Мосты уже сожжено, и "Шахтеру" придется обходиться без Тайсона, а Тайсон имеет возможность в последний раз почувствовать себя причастным к украинскому Классическому дерби. Куда больше "завязано" на персоне Жуниора Мораеса. Это далеко не первое его противостояние против бывших своих, но каждый новый матч "Шахтера" против "Динамо" – словно новый виток этой истории. А сейчас фигура Мораеса особенно интересна футбольной общественности, ведь бразилец с украинским гражданством наконец начал забивать после длительного "засушливого" периода. В двух последних матчах чемпионата он отправил в ворота соперников четыре гола. Его бомбардирские перспективы засияли новыми красками, хотя к вершине списка самых результативных игроков УПЛ еще далеко (на четыре гола отстает от Цыганкова и Кулача).

В контексте Мораеса интересна фигура Дениса Попова. В одном из последних матчей между "Динамо" и "Шахтером" молодой тафгай защитник киевлян эффектно "взял" оппонента на бедро, что очень пришлось по душе "идейным" фанатам киевского клуба. До того предела, что фотография, зафиксировавшая момент, стала принтом на серии эксклюзивных футболок, которыми очень гордятся болельщики. Сам Попов говорил, что так сыграть у него получилось не сознательно. Действительно, это просто его стиль.

Тарас Степаненко – на месте. Он, пожалуй, один из тех, кто наиболее ярко отражает градус напряжения матчей между "Шахтером" и "Динамо". Антонио, Тете, Додо и остальные бразильцы в контексте этого противостояния более ветряные, а вот Тарас – это словно футболист старой закалки. Это по его футболке когда-то топтался Андрей Ярмоленко, это он когда-то раздражал динамовских болельщиков на трибуне неоднозначными жестами. Это с ним сейчас лучше всего ассоциируется шахтеровский дух "оранжево-черного" клуба.

Ну и самое главное противостояние – Мирча Луческу против "Шахтера". Он вернулся в Украину, чтобы доказать, что донецкий клуб преждевременно списал его со счетов. И к своей цели румынский тренер близок как никогда: осталось всего ничего до чемпионства в дебютном на посту тренера "Динамо" сезоне. Мирче Луческу, правда, важно не просто финишировать первым в таблице, но и не проиграть "горнякам "в этом матче. Ведь в противном случае обязательно вспомнят его слова о "ненастоящем" чемпионе, которые когда-то румын бросил в адрес "Динамо" Сергея Реброва. Тогда Мистер Луческу аргументировал свою позицию тем, что "Динамо" хоть и стало первым, но в двух очных встречах с главным конкурентом взяло ноль очков. Теперь же на месте "ненастоящего" победителя может оказаться сам Луческу. Он хоть и одолел "Шахтер" в Суперкубке Украины, но проиграл "горнякам" в первом круге УПЛ 0:3.

Тогда, кстати, Мирча Луческу говорил, что выиграл коронавирус, ведь из-за болезни матч с "Шахтером" пропускало сразу двенадцать игроков "Динамо". Зато когда "Динамо" одолело обескровленный COVIDом "Брюгге", тренер не говорил о потерях соперника как об определяющем факторе победы. В этом весь Мирча – от пяток по макушку предан своему месту работы, иногда противоречив, иногда провокационный. Но до сих пор профессионал.

Благо, на этот раз коронавирус не помешает украинскому Классическому. Разве что заставит команды снова творить шоу перед пустыми трибунами стадиона. Дисквалификация и травмы (надо вспомнить и о том, что не готовы играть Исмаили с Коноплянкой) обусловили точечные потери с обеих сторон, поэтому соперники – в равных условиях. Остается только дождаться матча (17.04.2021 в 19:30) и определить своего фаворита.

И наслаждаться футболом.