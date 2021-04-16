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Трубин: На каждый матч футболисты Шахтера и Динамо готовятся по-новому
"Горняки" настроены на победу
Фото: ФК Шахтер Донецк
Голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин поделился ожиданиями от матча против "Динамо" в 22-туре УПЛ.
- Анатолий, игра с "Динамо" - главная для "Шахтера" в сезоне?
- Для нас все матчи важны, но с "Динамо", так исторически сложилось, это еще и самый принципиальный поединок, главная битва чемпионата Украины.
- "Горнякам", в отличие от киевлян, нужна только победа. Как команды будут строить игру?
- Могу говорить только о "Шахтере": будем стараться демонстрировать свой футбол, контроль мяча, идти в прессинг. Настраиваемся только на победу, а вот чего ждать от "Динамо", увидим непосредственно на поле.
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- Что больше мотивирует: необходимость победы, чтобы сократить отставание, или факт украинского класико?
- Не могу сказать, что есть что-то одно. "Шахтер" - команда, которая привыкла побеждать, и любой другой результат будет воспринят как нечто неординарное, необычное. "Шахтер" всегда настроен на победу, а то, что в соперниках "Динамо", - вдвойне должно подстегивать работать, чтобы добыть нужный результат.
- "Горняки" выиграли у "бело-синих" в чемпионате пять последних матчей. Это уже закономерность или каждая встреча - новая история?
- Конечно, постоянно все нужно доказывать сначала. Это как новый день или чистый лист. На каждый матч футболисты "Шахтера" и "Динамо" готовятся по-новому и не вспоминают предыдущие игры, ведь это уже прошлое и никого особенно не интересует. Важно, что будет сейчас.
- Что станет определяющим в классико: тактика тренерского штаба, мотивация игроков или личные противостояния?
- Думаю, все в сумме. В футболе не бывает мелочей, каждая составляющая очень важна по-своему - от тактики и заканчивая готовностью отдельно взятого игрока.
Напомним, что матч "Шахтер" - "Динамо" состоится завтра, 17 апреля на НСК "Олимпийский". Начало - 19:30.
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