  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Минай - Десна: где и когда смотреть матч УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Минай - Десна: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч "Минай" - "Десна", украинская Премьер-лига, 17 апреля 2021

Минай - Десна: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: ФК Минай

UA-Футбол
Новина українською

Закарпатский "Минай" сейчас находится в плохой форме и уже опустился на последнюю строчку в турнирной таблице. После смены тренера им удалось наладить игру в обороне, однако впереди большие проблемы - "Минай" не забивает на протяжении последних пяти матчей. Не помогает даже наличие ряда опытных игроков - Милевского, Кожанова и Шиндера.

Читайте такжеМатч 22-го тура Минай - Десна пройдет со зрителями

У "Десны" все гораздо лучше. В прошлом туре они разбили "Александрию", подтвердив свои бронзовые амбиции. К субботней игре они подходят в качестве фаворита, однако не смогут рассчитывать на трех ключевых игроков - Будковского, Тотовицкого и Калитвинцева.

Смотрите матч 22-го тура УПЛ в субботу, 17-го апреля, на канале "Футбол 2". Начало игры в 14:00. По традиции, до игры планируется студия программы "Тур онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Минай" - "Десна" будет доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Минай" - "Десна" на UA-Футбол >>

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Десна (Чернигов) ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...