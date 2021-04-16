Минай - Десна: где и когда смотреть матч УПЛ

Закарпатский "Минай" сейчас находится в плохой форме и уже опустился на последнюю строчку в турнирной таблице. После смены тренера им удалось наладить игру в обороне, однако впереди большие проблемы - "Минай" не забивает на протяжении последних пяти матчей. Не помогает даже наличие ряда опытных игроков - Милевского, Кожанова и Шиндера.

У "Десны" все гораздо лучше. В прошлом туре они разбили "Александрию", подтвердив свои бронзовые амбиции. К субботней игре они подходят в качестве фаворита, однако не смогут рассчитывать на трех ключевых игроков - Будковского, Тотовицкого и Калитвинцева.

Смотрите матч 22-го тура УПЛ в субботу, 17-го апреля, на канале "Футбол 2". Начало игры в 14:00. По традиции, до игры планируется студия программы "Тур онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Минай" - "Десна" будет доступна на платформе Oll.tv.