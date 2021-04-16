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Минай - Десна: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Минай" - "Десна", украинская Премьер-лига, 17 апреля 2021
Фото: ФК Минай
Закарпатский "Минай" сейчас находится в плохой форме и уже опустился на последнюю строчку в турнирной таблице. После смены тренера им удалось наладить игру в обороне, однако впереди большие проблемы - "Минай" не забивает на протяжении последних пяти матчей. Не помогает даже наличие ряда опытных игроков - Милевского, Кожанова и Шиндера.
У "Десны" все гораздо лучше. В прошлом туре они разбили "Александрию", подтвердив свои бронзовые амбиции. К субботней игре они подходят в качестве фаворита, однако не смогут рассчитывать на трех ключевых игроков - Будковского, Тотовицкого и Калитвинцева.
Смотрите матч 22-го тура УПЛ в субботу, 17-го апреля, на канале "Футбол 2". Начало игры в 14:00. По традиции, до игры планируется студия программы "Тур онлайн".
Легальная интернет трансляция матча "Минай" - "Десна" будет доступна на платформе Oll.tv.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Минай" - "Десна"
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