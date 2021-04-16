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Йожеф Сабо назвал Мирчу Луческу старым волком с опытом

Премьер-лига
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Украинское класико состоится уже завтра

Йожеф Сабо назвал Мирчу Луческу старым волком с опытом

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Экс-наставник "киевлян" Йожеф Сабо поделился ожиданиями от матча между "Шахтером и Динамо" в 22-м туре УПЛ.

"Каштру - немолодой тренер, но в то же время он такие серьезные команды не брал. Он с молодежью работал в Португалии, был помощником у Фонсеки. Какой-то, конечно, опыт есть, но такого опыта, как у Луческу, нет. Это старый волк, который прошел все, работая в Италии, в Турции, у себя на родине в Румынии и у нас в Украине.

Это опытнейший человек и он понимает, что нужно не проиграть. Для него ничья - это очень хорошо. И он будет стараться добиться этого. Если ему повезет, то он выиграет - и тогда гандикап будет 10 очков, - сказал Сабо.

Напомним, что матч "Шахтер" - "Динамо" состоится 17 апреля, на НСК "Олимпийский". Начало - в 19:30.

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В статье: Мирча Луческу Йожеф Сабо Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Шахтёр - Динамо Луиш Каштру
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Источник:
ТК Футбол

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