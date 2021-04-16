Йожеф Сабо назвал Мирчу Луческу старым волком с опытом

Экс-наставник "киевлян" Йожеф Сабо поделился ожиданиями от матча между "Шахтером и Динамо" в 22-м туре УПЛ.

"Каштру - немолодой тренер, но в то же время он такие серьезные команды не брал. Он с молодежью работал в Португалии, был помощником у Фонсеки. Какой-то, конечно, опыт есть, но такого опыта, как у Луческу, нет. Это старый волк, который прошел все, работая в Италии, в Турции, у себя на родине в Румынии и у нас в Украине.

Это опытнейший человек и он понимает, что нужно не проиграть. Для него ничья - это очень хорошо. И он будет стараться добиться этого. Если ему повезет, то он выиграет - и тогда гандикап будет 10 очков, - сказал Сабо.