Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
С Дуелундом и Клейтоном. Стали известны стартовые составы молодежки Шахтера и Динамо
Начало матча - в 12:00
Фото: ФК Динамо Киев
Сегодня, 16 апреля, состоится центральный матч 22-го тура среди молодежных команд между "Шахтером" и "Динамо". Поединок пройдет на поле стадиона "Княжа Арена", который расположен в селе Счастливое Киевской области. Начало - в 12:00.
В турнирной таблице "горняки" лидируют, имея в своем активе 52 зачетных пунктов. "Киевляне" отстают от донецкого клуба на очко.
Состав "Шахтер" U-21: Турбаевский, Капинус, Удод, Якуба, Булеза, Шостак, Кобак, Приходько, Вьюнник, Хромей, Микитишин.
Запасные: Кемкин, Егбуджуо. Рудавский, Гуров, Шолар, Свитюха, Библик, Чирук.
Состав "Динамо" U-21: Моргун, Михайленко, Вивчаренко, Дуелунд, Ванат, Бражко, Кузик, Волошин, Скорко, Клейтон, Алибеков.
Запасные: Тугай, Биловар, Надольский, Горбач, Власов, Тлумак, Волошин, Завгородний, Матусевич.
Популярное сейчас
- Криштиану Роналду представил новую линейку очков собственного бренда СR7. ФОТО
- Тайсон досрочно покинет Шахтер, Верес продлил контракт с капитаном. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Удачно на выезде, провально дома. Славия - Арсенал 0:4. Голы и обзор матча
- (Анти) Герой футбольного дня. Екатерина Монзуль
- Девушка дня. Очаровательная подруга молодого таланта Барсы, который вчера забил в Эль-Класико. ФОТО
- Настоящий кормилец. Евгений Селезнев варит постный борщ для своей семьи. ВИДЕО