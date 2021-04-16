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С Дуелундом и Клейтоном. Стали известны стартовые составы молодежки Шахтера и Динамо

Премьер-лига
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Начало матча - в 12:00

С Дуелундом и Клейтоном. Стали известны стартовые составы молодежки Шахтера и Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Сегодня, 16 апреля, состоится центральный матч 22-го тура среди молодежных команд между "Шахтером" и "Динамо". Поединок пройдет на поле стадиона "Княжа Арена", который расположен в селе Счастливое Киевской области. Начало - в 12:00.

В турнирной таблице "горняки" лидируют, имея в своем активе 52 зачетных пунктов. "Киевляне" отстают от донецкого клуба на очко.

Состав "Шахтер" U-21: Турбаевский, Капинус, Удод, Якуба, Булеза, Шостак, Кобак, Приходько, Вьюнник, Хромей, Микитишин.

Запасные: Кемкин, Егбуджуо. Рудавский, Гуров, Шолар, Свитюха, Библик, Чирук.

Состав "Динамо" U-21: Моргун, Михайленко, Вивчаренко, Дуелунд, Ванат, Бражко, Кузик, Волошин, Скорко, Клейтон, Алибеков.

Запасные: Тугай, Биловар, Надольский, Горбач, Власов, Тлумак, Волошин, Завгородний, Матусевич.

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В статье: Шахтер U-21 (Донецк) Динамо U-21 (Киев) Шахтёр - Динамо
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Источник:
УПЛ

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