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"Нам всегда с ними тяжело играть". Хавбек Мариуполя - о предстоящем матче с Олимпиком

Премьер-лига
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Танковский отметил игру будущего соперника

"Нам всегда с ними тяжело играть". Хавбек Мариуполя - о предстоящем матче с Олимпиком

ФК Мариуполь

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Полузащитник "Мариуполя" Вячеслав Танковский поделился ожиданиями от матча против "Олимпика" в 22-м туре УПЛ.

"Олимпик" - очень хорошая команда, нам всегда с ними тяжело играть. Они могут как контролировать мяч, так и действовать на контратаках. Я смотрел их матч с "Колосом" - они действовали на контратаках. У них очень быстрые фланги. В целом это хорошая команда, просто им сейчас не везет так, как не могут выиграть.

У них новый тренер и они пока ищут свою игру. Мы будем играть в свой футбол, держать мяч, прессинговать соперника", – сказал Танковский.

Напомним, что матч "Мариуполь" - "Олимпик" состоится 18 апреля, в 17:00. В турнирной таблице УПЛ "азовцы" находятся на 9-м месте, в активе клуба 21 балл. Подопечные Юрия Калитвинцева расположились на 11-й позиции, набрав 17 зачетных пунктов.

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В статье: ФК Мариуполь Олимпик (Донецк) Вячеслав Танковский
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Источник:
ТК Футбол

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