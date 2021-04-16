"Нам всегда с ними тяжело играть". Хавбек Мариуполя - о предстоящем матче с Олимпиком

Полузащитник "Мариуполя" Вячеслав Танковский поделился ожиданиями от матча против "Олимпика" в 22-м туре УПЛ.

"Олимпик" - очень хорошая команда, нам всегда с ними тяжело играть. Они могут как контролировать мяч, так и действовать на контратаках. Я смотрел их матч с "Колосом" - они действовали на контратаках. У них очень быстрые фланги. В целом это хорошая команда, просто им сейчас не везет так, как не могут выиграть.

У них новый тренер и они пока ищут свою игру. Мы будем играть в свой футбол, держать мяч, прессинговать соперника", – сказал Танковский.