Ворскла – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 22-го тура УПЛ

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 22-го тура чемпионата Украины между полтавской "Ворсклой" и луганской "Зарей".

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Встреча пятой и третьей команд чемпионата. Коллективы Максимова и Скрипника продолжают вести борьбу за четвертую строчку, также вместе с ними это делает "Десна". Сумеет ли "Заря" оторваться от своих оппонентов? Опустится ли вниз по рейтингу "Ворскла"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 17 апреля – в 16:55 по киевскому времени.

Комментаторы: Георгий Грошев и Тарас Вархоляк