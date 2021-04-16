Тайсон присутствует на матче между молодежными составами Шахтера и Динамо

Полузащитник "Шахтера" Тайсон присутствует на сегодняшнем матче горняков с "Динамо" в первенстве U-21 чемпионата Украины.

Отметим, что на 27-й минуте встречи счет в данном противостоянии открыл нападающий киевлян Владислав Ванат.

Напомним, что ранее стало известно, что "Шахтер" согласился досрочно разорвать контракт с бразильским полузащитником.

Фото: Динамомания / Автор - Olya Shcherbitskaya