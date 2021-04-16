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Тайсон присутствует на матче между молодежными составами Шахтера и Динамо
На 27-й минуте встречи счет открыл нападающий киевлян Ванат
Фото: Динамомания/Автор - Olya Shcherbitskaya
Полузащитник "Шахтера" Тайсон присутствует на сегодняшнем матче горняков с "Динамо" в первенстве U-21 чемпионата Украины.
Отметим, что на 27-й минуте встречи счет в данном противостоянии открыл нападающий киевлян Владислав Ванат.
Напомним, что ранее стало известно, что "Шахтер" согласился досрочно разорвать контракт с бразильским полузащитником.
Фото: Динамомания / Автор - Olya Shcherbitskaya
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Источник:Динамоманiя
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Комментарии (1)
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НеШахтьор (Донецьк)
16.04.2021 в 14:17
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