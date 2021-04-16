Заря сдала тесты на COVID-19 перед матчем с Ворсклой

Регулярно все команды Премьер-лиги проходят обязательное медицинское тестирование на коронавирус методом ПЦР-тестирования.

В четверг, вся команда луганской "Зари" прошла данное тестирование, а в пятницу узнала результаты - все они отрицательные.

Все игроки и тренерский штаб здоровы и готовы ко встрече с "Ворсклой".

Напомним, что матч "Ворскла" - "Заря" состоится в субботу, 17 апреля, в 17:00.