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Заря сдала тесты на COVID-19 перед матчем с Ворсклой
Игроки и тренерский штаб прошли обязательное медицинское тестирование
Регулярно все команды Премьер-лиги проходят обязательное медицинское тестирование на коронавирус методом ПЦР-тестирования.
В четверг, вся команда луганской "Зари" прошла данное тестирование, а в пятницу узнала результаты - все они отрицательные.
Все игроки и тренерский штаб здоровы и готовы ко встрече с "Ворсклой".
Напомним, что матч "Ворскла" - "Заря" состоится в субботу, 17 апреля, в 17:00.
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Источник:ФК Заря
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