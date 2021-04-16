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Динамо обыграло Шахтер благодаря дублю Ваната в чемпионате U-21
"Бело-синие" лидируют в турнирной таблице
фото - ФК Шахтер
Сегодня, в рамках центрального матча 22-го тура молодежного чемпионата "Динамо" U-21 обыграли "Шахтер" U-21 со счетом 2:0
Киевляне одержали победу благодаря дублю нападающего Владислава Ваната. После этого поединка "бело-синие" лидирует в турнирной таблице, опережая "Шахтер" на 2 балла.
Чемпионат U-21
Шахтер U-21 - Динамо U-21 0:2
Голы: Ванат, 27, 71
Шахтер U-21: Турбаевский, Капинус, Удод, Якуба, Булеза, Приходько (Шолар, 85), Шостак, Кобак (Свитюха, 72), Хромей (Гуров, 75), Микитишин (Чирук, 78), Вьюнник
Динамо U-21: Моргун, Скорко, Алибеков, Вивчаренко, Кузык, Бражко (Тлумак, 77), Михайленко, Н.Волошин, Дуэлунд ( В. Волошин, 46), Клейтон (Надольский, 82), Ванат
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