Динамо обыграло Шахтер благодаря дублю Ваната в чемпионате U-21

щось в цьому сезоні ШД програє на всіх фронтах. Мабуть криза не в головній команді (УПЛ), а взагалі в усьому клубі. Але ніхто з клубу (та ті хто поруч ним) не наважуються (чи бояться) про це говорити, в тому числі знамениті шахтарські експерди, експерди та ведучий "Вєлікаго футболу" - у них все гаразд...