  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо обыграло Шахтер благодаря дублю Ваната в чемпионате U-21
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо обыграло Шахтер благодаря дублю Ваната в чемпионате U-21

Премьер-лига
(3 голосов)

"Бело-синие" лидируют в турнирной таблице

Динамо обыграло Шахтер благодаря дублю Ваната в чемпионате U-21

фото - ФК Шахтер

Новина українською

Сегодня, в рамках центрального матча 22-го тура молодежного чемпионата "Динамо" U-21 обыграли "Шахтер" U-21 со счетом 2:0

Киевляне одержали победу благодаря дублю нападающего Владислава Ваната. После этого поединка "бело-синие" лидирует в турнирной таблице, опережая "Шахтер" на 2 балла.

Чемпионат U-21

Шахтер U-21 - Динамо U-21 0:2

Голы: Ванат, 27, 71

Шахтер U-21: Турбаевский, Капинус, Удод, Якуба, Булеза, Приходько (Шолар, 85), Шостак, Кобак (Свитюха, 72), Хромей (Гуров, 75), Микитишин (Чирук, 78), Вьюнник

Динамо U-21: Моргун, Скорко, Алибеков, Вивчаренко, Кузык, Бражко (Тлумак, 77), Михайленко, Н.Волошин, Дуэлунд ( В. Волошин, 46), Клейтон (Надольский, 82), Ванат

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер U-21 (Донецк) Динамо U-21 (Киев) Шахтёр - Динамо
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ещё не специалист (Кривой Рог)
16.04.2021 в 15:15
щось в цьому сезоні ШД програє на всіх фронтах. Мабуть криза не в головній команді (УПЛ), а взагалі в усьому клубі. Але ніхто з клубу (та ті хто поруч ним) не наважуються (чи бояться) про це говорити, в тому числі знамениті шахтарські експерди, експерди та ведучий "Вєлікаго футболу" - у них все гаразд...
Ответить
+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
16.04.2021 в 15:02
На усіх рівнях!
Ответить
+1
0
Shilov 2020 (Кировоград )
16.04.2021 в 14:58
Согласен Динамо в этом году определенно выше чем Шахтер!
Ответить
+3
0
Алекс1955 (Донецк)
16.04.2021 в 15:11
Ну конечно, 23-25-ти летние против 17-ти летних. Тайсона надо было выпускать..
Ответить
0
0
Леонід Скачков (Рівне)
16.04.2021 в 14:57
Пора Ваната в основу забирать!
Ответить
+3
0
granatgranat (Полтава)
16.04.2021 в 14:32
Динамо лучший клуб Украины в сезоне 2020-2021г.
Ответить
+4
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
16.04.2021 в 14:31
Перевага в класі між командами настільки разюча, що Динамо спокійно переграло суперника, легко і невимушено. Там по грі рахунок повинен був бути розгромним - на 4:0, 5:0, або й 6:0.
Ответить
+3
0
Romb_DK (Київ)
16.04.2021 в 14:30
Динамо Чемпіон УПЛ, U-21, U-19!!!
Ответить
+4
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...