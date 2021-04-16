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Киберспортивный матч Шахтер - Динам: Стали известны комментаторы и изменения в составе киевлян
Стороны будут представлять профессиональные киберспортсмены
shakhtar.com
Стало известно, кто будет комментировать первый в истории матч по киберспортивной дисциплине FIFA 21 между "Шахтером" и Динамо".
В субботу, 17 апреля на НСК "Олимпийский" состоится киберспортивный поединок и начнется в 14:00.
???? Киберклассико #ШахтерДинамо будут комментировать Роман Бебех @roman_bebekh и Юрий Strike Терещенко @unclestrike из WePlay Esports.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 16, 2021
Также вместо Виталия Labotryas Мухи «Динамо» представит Ярослав Blackstar98 Гурмак.#FIFA21 pic.twitter.com/bp7AwlqNhV
Киберкласико будут комментировать журналист Роман Бебех и Юрий Strike Терещенко из WePlay Esports.
Стороны будут представлять профессиональные киберспортсмены. Отмечается, что вместо Виталия Labotryas Мухи "Динамо" представит Ярослав Blackstar98 Гурмак.
За "Шахтер", как и ранее сообщалось сыграет Алексей Forlan FS Мерсер.
Классико будет транслироваться в прямом эфире на официальных YouTube-каналах ФК "Шахтер" и ФК "Динамо".
Напомним, что главный матч между командами начнется также 17 апреля. Начало - в 19:30.
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