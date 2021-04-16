Алибеков: С Шахтером не нужно искать лишнюю мотивацию - это всегда принципиальный соперник

Полузащитник "Динамо" U-21 Ахмед Алибеков прокомментировал победу над "Шахтером".

- Мы уверенно победили. Понравилось, что с ребятами уверенно контролировали игру. У соперника у наших ворот почти не было моментов. Мы же создали много голевых возможностей. Даже в первом тайме могли забивать больше, и тогда второй бы прошел спокойнее. Хорошо, что выиграли и уверенно идем дальше.

- Насколько ты уже сыгрался с ребятами после своего возвращения? Ты иногда оказывался в нападении.

- Это получалось моментами. В принципе все нормально. У меня была травма, сейчас набираю форму в матчах за дубль, помогаю ребятам, которых я в принципе всех знаю. Нормально со всеми сыгрался.

- Дуэлунд, Клейтон и Ванат - игроки, которые почти в первой команде. Ты тоже вернулся с прицелом на первую команду?

- Да, участвую в тренировочном процессе, но игровую практику никто не отменял. Тем более после травм. Дуэлунд тоже после болезни. Он, Клейтон и Ванат нам сегодня помогли. Им тоже нужна игровая практика. Это нормально и даже полезно - поиграть.

- Но кроме игровой практики у команды есть и чемпионские амбиции.

- Конечно. Говорю ребятам, что первенство U-21 после этого сезона отменят и нужно закончить его на хорошей ноте. Взять кубок. Если не будет первенства для дубля, то это войдет в историю. С "Шахтером" не нужно искать лишнюю мотивацию. Это всегда принципиальный соперник. Поэтому я только рад, что мы смогли помочь команде и добиться положительного результата.

- Футболисты как-то могут повлиять на решение отменить первенство U-21? Например, подать заявление, чтобы играть в Первой лиге.

- Не знаю, мне пока трудно сказать. Наверное, для ребят, которые помоложе, это будет не совсем хорошо. Это будет сложный шаг после академии или U-19. В Первой или Второй лигах нужно будет играть с мужиками. В таком юном возрасте это может быть тяжело. Отмена первенства U-21 и заявка на первую лигу зависит не от нас. Но нужно найти какое-то альтернативное решение.

- Сегодня у вас было много хороших возможностей для пробития штрафного, но ни у тебя, ни у Бражко не заходило. Это сказался газон или другие факторы?

- Не скажу, что повлиял газон. Наверное, как-то не так подошли к удару. Да и расстояние было далековатое. Я попробовал, но особо не люблю бить с таких дальних расстояний. Мне нравится, когда штрафной поближе, как при втором моем ударе со стандарта. Я увидел, что вратарь начал смещаться и решил пробить в дальний угол. Хотелось забить. Может, в следующей игре получится.

Напомним, что "Динамо" U-21 обыграло "Шахтер" U-21 благодаря дублю Владислава Ваната.