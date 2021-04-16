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Денисов: Никогда не пойму принципы Луческу с точки зрения морали
В свете украинского классико
Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов проанализировал работу Мирчи Луческу в киевском "
"Для Мирчи Луческу выигрыш завтрашнего матча - это чрезвычайно важно. Это в некотором роде сатисфакция его возвращения. Ну а Луческу, мы знаем, - человек системный. Человек, у которого все должно выглядеть идеально. То, что он хороший психолог, мы давно знаем как по "Шахтеру", так, собственно, и теперь уже по "Динамо".
Вспоминая приход Луческу в "Динамо", мне очень запомнился один эпизод. Это когда Мирчу представляли игрокам "Динамо". Мне очень хорошо этот эпизод отпечатался в памяти. Он шел и всем жал руки, но потом резко повернулся и взял за лицо Цитаишвили, посмотрел, заулыбался... И вот этот жест, знаете, так отбирают породистых щенков, так отбирают лошадей для скачек! И вот так вот посмотрел: "Ну, пацан, посмотрим, как ты дальше".
И вот в этот момент, мне кажется, Луческу одномоментно и мгновенно утвердился. Ему после этого больше не нужно было делать ничего. Команда уже была его.
Теперь Луческу нужно утвердиться с точки зрения победы над главным конкурентом в лице донецкого "Шахтера". Вот это интересно.
Я до сих пор не свыкся с мыслью, что Луческу - тренер "Динамо". Внутренне я где-то не согласен. Много времени я знаю Луческу, много времени проводили мы вместе. Луческу был идеологом противостояния между "Динамо" и "Шахтером". Мне все равно сложно сегодня понимать, как он оказался в "Динамо".
Луческу был больше, чем "заробітчанин", который переходит и работает, как тот же Моуриньо. Луческу был частью эко-системы "Шахтера". Вот этого мне до сих пор не понять. Как профессионала, как тренера я его уважаю, но никогда не пойму его принципы с точки зрения морали, потому что он эти принципы формировал. Для меня это тоже история раздражения. Это история, которая ложится в канву завтрашнего матча", - сказал Денисов.
Напомним, что поединок "Шахтер" – "Динамо" состоится в субботу, 17 апреля, на НСК "Олимпийский". Начало в 19:30.
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