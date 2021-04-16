  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Денисов: Никогда не пойму принципы Луческу с точки зрения морали
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Денисов: Никогда не пойму принципы Луческу с точки зрения морали

Премьер-лига
(5 голосов)

В свете украинского классико

Денисов: Никогда не пойму принципы Луческу с точки зрения морали

Новина українською

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов проанализировал работу Мирчи Луческу в киевском "Динамо" накануне украинского классико.

"Для Мирчи Луческу выигрыш завтрашнего матча - это чрезвычайно важно. Это в некотором роде сатисфакция его возвращения. Ну а Луческу, мы знаем, - человек системный. Человек, у которого все должно выглядеть идеально. То, что он хороший психолог, мы давно знаем как по "Шахтеру", так, собственно, и теперь уже по "Динамо".

Вспоминая приход Луческу в "Динамо", мне очень запомнился один эпизод. Это когда Мирчу представляли игрокам "Динамо". Мне очень хорошо этот эпизод отпечатался в памяти. Он шел и всем жал руки, но потом резко повернулся и взял за лицо Цитаишвили, посмотрел, заулыбался... И вот этот жест, знаете, так отбирают породистых щенков, так отбирают лошадей для скачек! И вот так вот посмотрел: "Ну, пацан, посмотрим, как ты дальше".

И вот в этот момент, мне кажется, Луческу одномоментно и мгновенно утвердился. Ему после этого больше не нужно было делать ничего. Команда уже была его.

Теперь Луческу нужно утвердиться с точки зрения победы над главным конкурентом в лице донецкого "Шахтера". Вот это интересно.

Я до сих пор не свыкся с мыслью, что Луческу - тренер "Динамо". Внутренне я где-то не согласен. Много времени я знаю Луческу, много времени проводили мы вместе. Луческу был идеологом противостояния между "Динамо" и "Шахтером". Мне все равно сложно сегодня понимать, как он оказался в "Динамо".

Луческу был больше, чем "заробітчанин", который переходит и работает, как тот же Моуриньо. Луческу был частью эко-системы "Шахтера". Вот этого мне до сих пор не понять. Как профессионала, как тренера я его уважаю, но никогда не пойму его принципы с точки зрения морали, потому что он эти принципы формировал. Для меня это тоже история раздражения. Это история, которая ложится в канву завтрашнего матча", - сказал Денисов.

Напомним, что поединок "Шахтер" – "Динамо" состоится в субботу, 17 апреля, на НСК "Олимпийский". Начало в 19:30.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Александр Денисов Динамо (Киев) Шахтёр - Динамо
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (9)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vgolovan (полтава)
16.04.2021 в 17:50
а луческу просто делает свою работу что в шахтере что в киеве
Ответить
+1
0
Ten0N (Leopolis)
16.04.2021 в 17:49
Уахахаха))) и это г*вно ещё что-то тявкает о морали)))
Ответить
+4
0
vgolovan (полтава)
16.04.2021 в 17:49
всем давно понятно принципы морали денисова - он просто пи-р гнойный
Ответить
+2
0
avatar
НеШахтьор (Донецьк)
16.04.2021 в 17:37
Тобто моральні принципи шмораєса зрозумілі, а ось Луческу - ні. Це і є різниця між людьми та дешевкою, якою є цей хробак пенісов.
Ответить
+6
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
16.04.2021 в 17:19
Циган і мораль, та ще коли в додатку іде і пенісов ? Це якийсь сюр.
Ответить
+2
-3
avatar
Кююмалайнен (Київ)
16.04.2021 в 17:06
Угомонись уже, холоп набриолиненный
Ответить
+7
-2
avatar
vava170782
16.04.2021 в 17:00
Луческу вже ставили пам'ятник кроти, підносили його до неба наче святого, а тут раптом і обісра..ися : він не патріот шлюхтьора і бла бла бла. Пенисов відповідай за свої колишні справи
Ответить
+7
-2
football_soccer (Украина)
16.04.2021 в 16:59
так а шо же ты ему все эти годы поддакивал тогда? ))) хозяин лаять запрещал, моралист продажный? )))
Ответить
+7
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
16.04.2021 в 16:37
Повія щось кукарікає про мораль. У Мораеса спитай.
Ответить
+13
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...