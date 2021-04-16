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Шахтер провел заключительную тренировку перед Динамо - ФОТО

Премьер-лига
(1 голосов)

Класичне уже завтра

Шахтер провел заключительную тренировку перед Динамо - ФОТО

shakhtar.com

Новина українською

В пятницу, 16 апреля, "Шахтер" провел заключительную тренировку перед матчем с "Динамо".

Сессия на поле загородного комплекса "Святошин" длилась около часа.

После разминки и игровых упражнений подопечные Луиша Каштру уделили внимание стандартам, а также провели турнир трех команд.

Кадровых новостей нет: к классико готовятся все, кроме Коноплянки и Исмаили.

Напомним, что уентральный матч 22-го тура УПЛ "Шахтер" – "Динамо" начнется 17 апреля в 19:30 на НСК "Олимпийский".

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Шахтёр - Динамо
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
16.04.2021 в 17:57
Это та информация которую нужно на сайте разместить
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