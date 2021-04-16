Шахтер провел заключительную тренировку перед Динамо - ФОТО

В пятницу, 16 апреля, " Шахтер " провел заключительную тренировку перед матчем с "Динамо".

Сессия на поле загородного комплекса "Святошин" длилась около часа.

После разминки и игровых упражнений подопечные Луиша Каштру уделили внимание стандартам, а также провели турнир трех команд.

Кадровых новостей нет: к классико готовятся все, кроме Коноплянки и Исмаили.

Напомним, что уентральный матч 22-го тура УПЛ "Шахтер" – "Динамо" начнется 17 апреля в 19:30 на НСК "Олимпийский".