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Шахтер провел заключительную тренировку перед Динамо - ФОТО
Класичне уже завтра
shakhtar.com
В пятницу, 16 апреля, "
Сессия на поле загородного комплекса "Святошин" длилась около часа.
После разминки и игровых упражнений подопечные Луиша Каштру уделили внимание стандартам, а также провели турнир трех команд.
Кадровых новостей нет: к классико готовятся все,
Напомним, что уентральный матч 22-го тура УПЛ "Шахтер" – "Динамо" начнется 17 апреля в 19:30 на НСК "Олимпийский".
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