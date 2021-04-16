Украинское классико пройдет без зрителей. Шахтер вернет болельщикам деньги за билеты

" Шахтер " подтвердил, что матч 22-го тура чемпионата Украины против "Динамо" 17 апреля в Киеве пройдет без зрителей.

Такое решение принято комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного органа Киевского городского совета после анализа ситуации с коронавирусом, ухудшения эпидемической обстановки и увеличения количества заболеваний COVID-19.

В протоколе заседания комиссии от 14 апреля обозначено решение продлить строгий карантин до 30 апреля 2021 года.

Таким образом, продажа билетов на матч "Шахтер" – "Динамо" прекращена. Всем, кто уже приобрел билеты, их стоимость будет возмещена автоматически на банковскую карту в течение 3–14 дней (в зависимости от банка).