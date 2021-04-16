  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Украинское классико пройдет без зрителей. Шахтер вернет болельщикам деньги за билеты
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинское классико пройдет без зрителей. Шахтер вернет болельщикам деньги за билеты

Премьер-лига
(1 голосов)

Жесткий карантин в Киеве продлили до конца апреля

Украинское классико пройдет без зрителей. Шахтер вернет болельщикам деньги за билеты

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" подтвердил, что матч 22-го тура чемпионата Украины против "Динамо" 17 апреля в Киеве пройдет без зрителей.

Такое решение принято комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного органа Киевского городского совета после анализа ситуации с коронавирусом, ухудшения эпидемической обстановки и увеличения количества заболеваний COVID-19.

В протоколе заседания комиссии от 14 апреля обозначено решение продлить строгий карантин до 30 апреля 2021 года.

Таким образом, продажа билетов на матч "Шахтер" – "Динамо" прекращена. Всем, кто уже приобрел билеты, их стоимость будет возмещена автоматически на банковскую карту в течение 3–14 дней (в зависимости от банка).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Шахтёр - Динамо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
таврия19752009 (симферополь)
16.04.2021 в 17:21
Ну конечно вся для Динамо.Кличко постарался
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...