Красников: Шахтер сам отдает чемпионство, Динамо вряд ли его уже отпустит

Владелец ФК " Металл " Евгений Красников поделился ожиданиями от украинского классико, в котором в субботу "Шахтер" сыграет с "Динамо".

"Я вижу, что "Шахтер" сам отдает чемпионство, а "Динамо" с приходом Луческу вряд ли уже отпустит, хотя все может поменяться.

Весной я говорил, что у "Динамо" мало шансов. Сейчас я вижу, что шансов гораздо больше. Понимаете, в "Шахтере" смена поколений идет. Все таки ключевой футболист - это Тайсон. Последние годы он задавал тон в атаке и при переходах из атаки в оборону. Ключевая фигура.

Травма Исмаили - тоже ключевой фактор. У Мораеса и Марлоса возраст. Я считал, что нынешний сезон эти ребята доведут.

Я говорил, что у Луческу получится лучше, чем у его предшественников. Он нашел правильный состав. Сейчас у "Динамо" больше шансов стать чемпионом. Хотя украинский чемпионат очень интересный. Я знаю, что "Шахтер" списывать со счетов не нужно. Уверен, что "горняки" будут биться до конца", - сказал Красников.