  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Красников: Шахтер сам отдает чемпионство, Динамо вряд ли его уже отпустит
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Красников: Шахтер сам отдает чемпионство, Динамо вряд ли его уже отпустит

Премьер-лига
(3 голосов)

Решающий матч сезона уже завтра

Красников: Шахтер сам отдает чемпионство, Динамо вряд ли его уже отпустит

Новина українською

Владелец ФК "Металл" Евгений Красников поделился ожиданиями от украинского классико, в котором в субботу "Шахтер" сыграет с "Динамо".

"Я вижу, что "Шахтер" сам отдает чемпионство, а "Динамо" с приходом Луческу вряд ли уже отпустит, хотя все может поменяться.

Весной я говорил, что у "Динамо" мало шансов. Сейчас я вижу, что шансов гораздо больше. Понимаете, в "Шахтере" смена поколений идет. Все таки ключевой футболист - это Тайсон. Последние годы он задавал тон в атаке и при переходах из атаки в оборону. Ключевая фигура.

Травма Исмаили - тоже ключевой фактор. У Мораеса и Марлоса возраст. Я считал, что нынешний сезон эти ребята доведут.

Я говорил, что у Луческу получится лучше, чем у его предшественников. Он нашел правильный состав. Сейчас у "Динамо" больше шансов стать чемпионом. Хотя украинский чемпионат очень интересный. Я знаю, что "Шахтер" списывать со счетов не нужно. Уверен, что "горняки" будут биться до конца", - сказал Красников.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Динамо" состоится в субботу 17 апреля в Киеве на "Олимпийском" и начнется в 19:30.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Красников Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Шахтёр - Динамо Металл (Харьков)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...