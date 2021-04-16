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Красников: Шахтер сам отдает чемпионство, Динамо вряд ли его уже отпустит
Решающий матч сезона уже завтра
Владелец ФК "
"Я вижу, что "Шахтер" сам отдает чемпионство, а "Динамо" с приходом Луческу вряд ли уже отпустит, хотя все может поменяться.
Весной я говорил, что у "Динамо" мало шансов. Сейчас я вижу, что шансов гораздо больше. Понимаете, в "Шахтере" смена поколений идет. Все таки ключевой футболист - это Тайсон. Последние годы он задавал тон в атаке и при переходах из атаки в оборону. Ключевая фигура.
Травма Исмаили - тоже ключевой фактор. У Мораеса и Марлоса возраст. Я считал, что нынешний сезон эти ребята доведут.
Я говорил, что у Луческу получится лучше, чем у его предшественников. Он нашел правильный состав. Сейчас у "Динамо" больше шансов стать чемпионом. Хотя украинский чемпионат очень интересный. Я знаю, что "Шахтер" списывать со счетов не нужно. Уверен, что "горняки" будут биться до конца", - сказал Красников.
Напомним, что матч "Шахтер" – "Динамо" состоится в субботу 17 апреля в Киеве на "Олимпийском" и начнется в 19:30.
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