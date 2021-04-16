Денисов: Контракт между Шахтером и Тайсоном разорван

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов подтвердил информацию бразильских СМИ, что "Шахтер" досрочно разорвал контракт с Тайсоном .

"На самом деле, контракт между "Шахтером" и Тайсоном разорван. Тайсон получил статус свободного агента. В самое ближайшее время он покинет Украину. Не было смысла держать игрока с такой зарплатой держать в дубле. Сегодня ближе к вечеру появится информация на официальных источниках "Шахтера", - сказал Денисов.

Напомним, что после конфликта с тренерским штабом, Тайсон был сослан в дубль "горняков". Ранее была информация, что больше за "Шахтер" футболист не сыграет.

Ожидается, что в ближайшее время Тайсон вернется в Бразилию, где будет выступать за "Интернасьональ", чьим воспитанником он является.

Тайсон перешел в "Шахтер" в 2013 году и наиграл 299 матчей за команду, забив за команду 56 голов. С "горняками" вингер шесть раз становился чемпионом Украины, выиграл пять Кубков и шесть Суперкубков страны, а также дважды выходил в полуфинал Лиги Европы.