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Денисов: Контракт между Шахтером и Тайсоном разорван
Почти официальная информация
Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов подтвердил информацию бразильских СМИ, что
"На самом деле, контракт между "Шахтером" и Тайсоном разорван. Тайсон получил статус свободного агента. В самое ближайшее время он покинет Украину.
Не было смысла держать игрока с такой зарплатой держать в дубле. Сегодня ближе к вечеру появится информация на официальных источниках "Шахтера", - сказал Денисов.
Напомним, что после конфликта с тренерским штабом, Тайсон был сослан в дубль "горняков". Ранее была информация, что больше за "Шахтер" футболист не сыграет.
Ожидается, что в ближайшее время Тайсон вернется в Бразилию, где будет выступать за "Интернасьональ", чьим воспитанником он является.
Тайсон перешел в "Шахтер" в 2013 году и наиграл 299 матчей за команду, забив за команду 56 голов. С "горняками" вингер шесть раз становился чемпионом Украины, выиграл пять Кубков и шесть Суперкубков страны, а также дважды выходил в полуфинал Лиги Европы.
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