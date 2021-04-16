  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Денисов: Контракт между Шахтером и Тайсоном разорван
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Денисов: Контракт между Шахтером и Тайсоном разорван

Премьер-лига
(3 голосов)

Почти официальная информация

Денисов: Контракт между Шахтером и Тайсоном разорван

Новина українською

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов подтвердил информацию бразильских СМИ, что "Шахтер" досрочно разорвал контракт с Тайсоном.

"На самом деле, контракт между "Шахтером" и Тайсоном разорван. Тайсон получил статус свободного агента. В самое ближайшее время он покинет Украину.

Не было смысла держать игрока с такой зарплатой держать в дубле. Сегодня ближе к вечеру появится информация на официальных источниках "Шахтера", - сказал Денисов.

Напомним, что после конфликта с тренерским штабом, Тайсон был сослан в дубль "горняков". Ранее была информация, что больше за "Шахтер" футболист не сыграет.

Ожидается, что в ближайшее время Тайсон вернется в Бразилию, где будет выступать за "Интернасьональ", чьим воспитанником он является.

Тайсон перешел в "Шахтер" в 2013 году и наиграл 299 матчей за команду, забив за команду 56 голов. С "горняками" вингер шесть раз становился чемпионом Украины, выиграл пять Кубков и шесть Суперкубков страны, а также дважды выходил в полуфинал Лиги Европы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Александр Денисов Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Joyce (Donetsk)
16.04.2021 в 18:11
Спасибо Тайсону за вклад в победы ШД! И удачи на родине!
Ответить
0
-1
avatar
simargl (Чернигов)
16.04.2021 в 17:35
Отмучалась старушка...
Ответить
+1
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
16.04.2021 в 17:21
Беда какая.)
Ответить
+2
0
mizu (Южноукраїнськ)
16.04.2021 в 18:12
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...