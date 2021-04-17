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Колос - Днепр-1. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Колос - Днепр-1: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.04.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - УПЛ, автор невідомий
Противостояние типичных середняков УПЛ. Типичных, но крепких. "Колос" стремится попасть в зону еврокубков, "Днепр-1" тоже набрал такой темп, что не рассматривать команду Игоря Йовичевича как претендента на что-то весомое нельзя.
В последнем туре "Днепр-1" без шансов уступил "Динамо", а "Колос" в довольно неоднозначном поединке (в плане судейских решений) одолел "Олимпик". А в турнирной таблице коллективы разделяет восемь очков
Очный поединок двух амбициозных середняков состоится в воскресенье, 18 апреля 2021 года, в 19:30. Прямая онлайн видеотрансляция – телеканал "Футбол 1". Прямая онлайн текстовая-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>>. Также читайте на нашем сайте в разделе "Украинская Премьер-лига" анонс и прогноз матча.
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