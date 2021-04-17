Колос - Днепр-1. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Противостояние типичных середняков УПЛ. Типичных, но крепких. "Колос" стремится попасть в зону еврокубков, "Днепр-1" тоже набрал такой темп, что не рассматривать команду Игоря Йовичевича как претендента на что-то весомое нельзя.

В последнем туре "Днепр-1" без шансов уступил "Динамо", а "Колос" в довольно неоднозначном поединке (в плане судейских решений) одолел "Олимпик". А в турнирной таблице коллективы разделяет восемь очков

Очный поединок двух амбициозных середняков состоится в воскресенье, 18 апреля 2021 года, в 19:30. Прямая онлайн видеотрансляция – телеканал "Футбол 1". Прямая онлайн текстовая-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>>. Также читайте на нашем сайте в разделе "Украинская Премьер-лига" анонс и прогноз матча.

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