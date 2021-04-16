Перенесенный матч 1-го тура Львов - Минай пройдет в Луцке

Перенесенный матч 1-го тура УПЛ "Львов" - "Минай" пройдет в Луцке на стадионе "Авангард".

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

По информации СМИ, проведение матча на "Арене Львов" невозможно так как с 20 по 24 апреля на главном стадионе Львова будут проходить соревнования по стрельбе из лука.

Напомним, что поединок состоится в среду 21 апреля.

Изначально команды должны были сыграть еще 22 августа, однако из-за вспышки коронавируса в составе хозяев поля (заразились ковидом шесть футболистов) встречу пришлось переносить.