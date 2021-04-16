Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Перенесенный матч 1-го тура Львов - Минай пройдет в Луцке
Арена Львов занята лучниками
Перенесенный матч 1-го тура
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
По информации СМИ, проведение матча на "Арене Львов" невозможно так как с 20 по 24 апреля на главном стадионе Львова будут проходить соревнования по стрельбе из лука.
Напомним, что поединок состоится в среду 21 апреля.
Изначально команды должны были сыграть еще 22 августа, однако из-за вспышки коронавируса в составе хозяев поля (заразились ковидом шесть футболистов) встречу пришлось переносить.
Популярное сейчас
- Шахтер U-21 - Динамо U-21: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Рейтинг клубов УЕФА. Динамо (Загреб) и Славия не обошли Динамо (Киев)
- Шахтер расторг контракт с Тайсоном, Фонсека вывел Рому в полуфинал ЛЕ. Главные новости за 15 апреля
- Денисов: Именно Луческу, проиграв с Шахтером чемпионат, сказал, что Динамо ни одной очной встречи не выиграло
- Настоящий кормилец. Евгений Селезнев варит постный борщ для своей семьи. ВИДЕО
- Девушка дня. Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом. ФОТО