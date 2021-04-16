Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милевский: Не спеши ты нас хоронить
Артем говорит, что Минай еще поборется
Форвард "
"Я, конечно, не сильно доволен ни собой, ни результатами "Миная". Мы в тяжелой ситуации, как и другие команды рядом. Но, знаете, есть такая песня: "Не спеши ты нас хоронить". "Чайф" поет. А то уже пишут, что уже все. Думаю, мы свое еще возьмем и покажем. Я верю в себя и команду.
Тренирует нас Цымбал. Что касается Севидова, то он как консультант, а все тренировки проводит Цымбал, все решения принимает он.
Мое будущее? Сейчас некогда думать, нужно спасать ситуацию в УПЛ. Пока мысли о команде", - сказал Милевский.
Напомним, что после 21 тура "Минай" занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 15 очков.
Популярное сейчас
- Костюк удвоила преимущество Украины в матче с Японией
- Криштиану Роналду представил новую линейку очков собственного бренда СR7. ФОТО
- Верес и Черноморец можно поздравлять? Лобовой матч за третье место - анонс 22-го тура Первой лиги
- Денисов: Именно Луческу, проиграв с Шахтером чемпионат, сказал, что Динамо ни одной очной встречи не выиграло
- Настоящий кормилец. Евгений Селезнев варит постный борщ для своей семьи. ВИДЕО
- Девушка дня. Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом. ФОТО