Милевский: Не спеши ты нас хоронить

Форвард " Миная " Артем Милевский оценил шансы команды на сохранение прописки в УПЛ

"Я, конечно, не сильно доволен ни собой, ни результатами "Миная". Мы в тяжелой ситуации, как и другие команды рядом. Но, знаете, есть такая песня: "Не спеши ты нас хоронить". "Чайф" поет. А то уже пишут, что уже все. Думаю, мы свое еще возьмем и покажем. Я верю в себя и команду.

Тренирует нас Цымбал. Что касается Севидова, то он как консультант, а все тренировки проводит Цымбал, все решения принимает он.

Мое будущее? Сейчас некогда думать, нужно спасать ситуацию в УПЛ. Пока мысли о команде", - сказал Милевский.