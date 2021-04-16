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Милевский: В Шахтере меня всегда раздражал Срна со своими плевками и замашками

Премьер-лига
(4 голосов)

Артем сравнил прошлые дерби с Шахтером с современными

Милевский: В Шахтере меня всегда раздражал Срна со своими плевками и замашками

Футбол 24

Новина українською

Экс-форвард "Динамо" Артем Милевский поделился ожиданиями от матча "Шахтера" против киевлян в 22-м туре УПЛ.

"Ушло то время, когда мы играли на "Донбасс-Арене" и на стадионе имени Лобановского, когда мы обыгрывали "Шахтер" в Киеве и они нас обыгрывали в Донецке. Сейчас все проходит по-другому: в Киеве и без болельщиков. Немножко уже не то. В "Шахтере" меня всегда раздражал Дарио Срна со своими плевками и замашками. Мы с ним постоянно рубились, поэтому у меня с ним всегда были напряженные отношения на футбольном поле.

Что касается Луческу, я до сих пор не свыкся с мыслью, что он в "Динамо". Мне это непривычно, даже когда мы играли с "Минаем" против "Динамо", видеть Луческу на лавочке с Гусевым и Вукоевичем. Но то, какую он работу проделал, он не дал в себе усомниться. Киев сейчас уверенно идет и прёт к чемпионству. В этом большая его заслуга. Луческу справляется с давлением от ультрас, но стадионы ж сейчас пустые. Думаю, если б болельщиков было больше, ему было б тяжелее. Давление было бы другим.

Я б сказал, что моё "Динамо" тех годов было сильнее. Но мне нравится команда сегодня. У них может быть нет каких-то ярких личностей, которые готовы в одиночку решить исход матча. Но видно, что ребята уже не первый год играют вместе. Команда готова как физически, так и тактически. Они по делу идут на первом месте.

Думаю, что завтра "Динамо" ближе к победе, они будут больше закрываться. У них семь очков преимущества и осталось 5 туров. Должно что-то эдакое произойти, чтобы "Шахтер" вклинился. Думаю, ребята из "Шахтера" сами понимают, что уже борьба закончена.

Что с "Шахтером"? Мне тяжело понять, я никогда в эти моменты не влазил, в эти непонятки с Тайсоном. Наверное, есть какой-то конфликт и внутренний момент. Они проиграли со Львовом, еще где-то ничейка была. А Киев не терял очки и это конечно было важно", -сказал Милевский.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Динамо" состоится в субботу 17 апреля в Киеве на "Олимпийском" и начнется в 19:30.

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В статье: Артем Милевский Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Минай Шахтёр - Динамо
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (5)
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football_soccer (Украина)
16.04.2021 в 20:36
Срна в клубе и сборной это два разных человека было. А все из-за того, что в чемпионате процветало кабинетное судейство. Срна плюет в соперника, хватает за горло, жестко прыгает в ноги а удаляют за это кого?? А удаляли за это соперников.Вот где чудеса судейства. Балканцы сами по себе грязно играют, а полная вседозволенность сделала Срну самым подлым игроком, наверное, за всю историю чемпионатов.
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-1
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IM-RM-DK (Miami)
16.04.2021 в 19:56
Он всю Украину раздражал,вернее ее адекватную часть,а не быдлодаунецкие меньшинства!
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+4
-2
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Динамiт (Василькiв)
16.04.2021 в 19:55
Браво Міля ! Даже не чекав такого від тебе ! Де ти -- і де твій "кєнт" Алієв ! Ти з ним -- як професор - з бомжем !
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+3
-2
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waleo (Киев)
16.04.2021 в 19:57
мне трудно представить - где ты))))
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+1
0
sergio07 (Запоріжжя)
16.04.2021 в 20:10
З точки зору таланту Міля завжди був попереду Алієва. Якби не піймав зірку, була б шикарна кар'єра
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