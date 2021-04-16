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Милевский: В Шахтере меня всегда раздражал Срна со своими плевками и замашками
Артем сравнил прошлые дерби с Шахтером с современными
Футбол 24
Экс-форвард "
"Ушло то время, когда мы играли на "Донбасс-Арене" и на стадионе имени Лобановского, когда мы обыгрывали "Шахтер" в Киеве и они нас обыгрывали в Донецке. Сейчас все проходит по-другому: в Киеве и без болельщиков. Немножко уже не то. В "Шахтере" меня всегда раздражал Дарио Срна со своими плевками и замашками. Мы с ним постоянно рубились, поэтому у меня с ним всегда были напряженные отношения на футбольном поле.
Что касается Луческу, я до сих пор не свыкся с мыслью, что он в "Динамо". Мне это непривычно, даже когда мы играли с "Минаем" против "Динамо", видеть Луческу на лавочке с Гусевым и Вукоевичем. Но то, какую он работу проделал, он не дал в себе усомниться. Киев сейчас уверенно идет и прёт к чемпионству. В этом большая его заслуга. Луческу справляется с давлением от ультрас, но стадионы ж сейчас пустые. Думаю, если б болельщиков было больше, ему было б тяжелее. Давление было бы другим.
Я б сказал, что моё "Динамо" тех годов было сильнее. Но мне нравится команда сегодня. У них может быть нет каких-то ярких личностей, которые готовы в одиночку решить исход матча. Но видно, что ребята уже не первый год играют вместе. Команда готова как физически, так и тактически. Они по делу идут на первом месте.
Думаю, что завтра "Динамо" ближе к победе, они будут больше закрываться. У них семь очков преимущества и осталось 5 туров. Должно что-то эдакое произойти, чтобы "Шахтер" вклинился. Думаю, ребята из "Шахтера" сами понимают, что уже борьба закончена.
Что с "Шахтером"? Мне тяжело понять, я никогда в эти моменты не влазил, в эти непонятки с Тайсоном. Наверное, есть какой-то конфликт и внутренний момент. Они проиграли со Львовом, еще где-то ничейка была. А Киев не терял очки и это конечно было важно", -сказал Милевский.
Напомним, что матч "Шахтер" – "Динамо" состоится в субботу 17 апреля в Киеве на "Олимпийском" и начнется в 19:30.
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