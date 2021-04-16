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Львов - Александрия 3:1. Вся надежда на кубок

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда Шарана выпадает из борьбы за пятое место, но еще может спасти сезон

Львов - Александрия 3:1. Вся надежда на кубок

Фото: УПЛ/Автор неизвестен

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

"Львов" – интересная команда, обыграли "Шахтер", хорошо играли против "Ворсклы", но не забили в первом тайме. Мы очень серьезно подходим к этому матчу, несмотря на кубковый матч в среду". Такими словами Владимир Шаран прокомментировал подготовку своей команды к игре 22-го тура УПЛ. Однако после публикации стартовых составов стало ясно, что опытный наставник немного слукавил. Понимая, что в чемпионате занять 4-5 место уже не получится, он решил все свои фишки поставить на кубок, оставив сегодня на скамейке запасных ряд ключевых футболистов - Банаду, Лучкевича, Панькива, Третьякова.

Первые полчаса матча говорили о правильности решения Владимира Богдановича. Команды практически не наносили удары по воротам, а мяч редко покидал центр поля. Первый же опасный момент "Александрии" удалось конвертировать в забитый мяч. Пашаев и Гречишкин классно обыгрались в стеночку на правом фланге, после чего Павел навесил в штрафную. Центрбек "Львова" Махмутович головой подкорректировал полет мяча, дабы тот добрался до одинокого Устименко. Форвард спокойно пробил мимо Ильющенкова. Почему нападающий соперника стоял без опеки у владений "сине-золотых"? Спрашивайте оборону хозяев.

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Как и в игре против "Ворсклы", которая прошла в прошлое воскресенье, львовяне сникли после пропущенного гола и практически не играли на атаку. Однако за шесть минут до свистка на перерыв футболистов Бессмертного прорвало. Дважды. Вначале Эрнест, упустивший Пашаева во время гола "Александрии", оказался самым расторопным в штрафной соперника и сумел пробить после передачи Бусько - 1:1. А после этого помутнение настигло резервного вратаря гостей Олега Билыка. Брикнер пробивал после подачи углового, голкипер должен был переводить мяч на угловой, но каким-то образом смахнул круглого себе за шиворот. Редко увидишь баскетбольный прием столь высокого качества. Особенно в футболе.

Владимиру Шарану пришлось срочно искать путь для спасения. Игра против "Зари" в кубке - вещь очень важная, но вряд ли наставник "Александрии" планировал проигрывать сегодня. Как-то не солидно, согласитесь. Сразу после перерыва в бой были пущены две фланговые стрелы - Лучкевич и Третьяков. Также Шаран отказался от схемы с тремя центрбеками, которая была использована в первом тайме. Гости немного придавили соперника и даже могли счет сравнивать (Устименко был близок к дублю), но в итоге пропустили третий. Тавареш разогнал контратаку своей команды, нашел на левом фланге Эрнеста, который прострелил на дальную штангу. Там стоял Ныч, пробивший не совсем уверенно, зато точно - 3:1. Интересно, что арбитр имел все основания отменять это взятие ворот, ведь Тавареш, начавший голевую атаку, вполне вероятно нарушал правила на игроке соперника. Однако у судьи посмотреть повтор возможности не было.

После третьего пропущенного "Александрия" подняла белый фланг, сдавшись на милость победителю. Несмотря на статус фаворита, а команду Шарана именно так до стартового свистка и называли, гости не сильно упирались и не пытались кровь из носу спасти результата. Сразу вспоминается игра против киевского "Динамо" несколькими неделями ранее, когда александрийцы боролись на каждом участке поля, чтобы урвать ничью. Сегодня этого не было и близко. Видно, что еще до игры Владимир Шаран понимал, что в чемпионате свою борьбу они проиграли, а потому и сделал ставку на кубок Украины. Вот только сейчас "Александрия" не выглядит претендентом на победу или хотя бы на выход в финал. Необходимо чудо.

Львов - Александрия 3:1. Вся надежда на кубок - изображение 2

"Львов" одержал итоговую победу со счетом 3:1, тем самым сделав весомую заявку на сохранения места в элите украинского футбола. Они временно поднимаются на 11-е место, а впереди у них далеко не самый сложный календарь. Анатолий Бессмертный сегодня идеально воспользовался слабостями соперника и имеет все шансы выполнить свою главную задачу.

Фото - УПЛ

ФК Львов - ФК Александрия 3:1
Голы: Эрнест Антви 39, Олег Билык 43 (авт.), Назарий Ныч 56 - Денис Устименко 30
ФК Львов: Александр Ильющенков, Алексей Довгий, Иван Брикнер (Рафаэль Сабино 81), Алваро Тавареш (Ренан Абнер до Кармо де Оливейра 81), Назарий Ныч, Александр Романчук, Энес Махмутович, Владимир Якимец, Андрей Бусько, Эрнест Антви, Максим Грисьо
ФК Александрия: Олег Билык, Кирилл Дришлюк, Владислав Бабогло (Максим Третьяков 46), Денис Мирошниченко (Валерий Лучкевич 46), Павел Пашаев (Тимур Стецков 57), Дмитрий Шастал (Андрей Новиков 57), Дмитрий Гречишкин, Роман Вантух (Богдан Мишенко 74), Валерий Бондаренко, Каспарс Дубра, Денис Устименко
Предупреждения: Эрнест Антви 61 - Каспарс Дубра 74, Дмитрий Гречишкин 85

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В статье: ФК Львов ФК Александрия Олег Билык Эрнест Антви Назарий Ныч
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Комментарии (21)
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simargl (Чернигов)
16.04.2021 в 19:55
Поражение имени Шарана. Пора хоть как-то освежать команду , если хочет президент быть в лидерах нужен креатив... А Безсмертный очень интересный тренер. Его Полтава давала копти в свое время , второй шанс коуча заявить про себя. Не плохо.
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+1
-1
sergkir
16.04.2021 в 20:35
У нас Дегтярёв с того состава ФК Полтава, смотри сколь забил и Черноморец посадил)
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0
0
avatar
DOMENICO (Lviv)
16.04.2021 в 19:50
Дуже потрібна перемога! А тренер справді серйозний дядько))
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+2
0
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simargl (Чернигов)
16.04.2021 в 19:56
Один дядько, другий дідько...)))
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0
0
avatar
Динамiт (Василькiв)
16.04.2021 в 19:31
Браво ЛЬВІВ !!! Дуже поважаю ! Хоч болію за ДИНАМО, але ПЬВІВ -- це супер ! Дає надію на український футбол !
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+3
0
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waleo (Киев)
16.04.2021 в 19:20
там уже занято
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0
-1
Bruce2017 (Philadelphia)
16.04.2021 в 19:15
Приємно бачити прогрес команди і потрібні бали в таблицю
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+5
0
LAZ E183 (Рига)
16.04.2021 в 19:30
І нарешті є тренер. При всій повазі до Шумського, Безсмертний незрівнянно вище і сильніше.
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+4
0
Bruce2017 (Philadelphia)
16.04.2021 в 19:44
Так, тактично з тим складом що має, він робить все можливе. Психологічно вміє настроїти хлопців також.
+2
-1
MoriArti (Александрия)
16.04.2021 в 19:12
Без К.Ковльца -это футбол на шашлыках после пива...имхо
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+2
-2
MoriArti (Александрия)
16.04.2021 в 19:10
Билыку в баскетбол нужно играть. Какой слемданк положил.
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+3
-1
Djibouti (Djibouti)
16.04.2021 в 19:07
Ждём реабилитации 21 апреля
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+1
0
MoriArti (Александрия)
16.04.2021 в 19:08
Ага, но перед этим в церковь......Может намолим
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+1
-1
Djibouti (Djibouti)
16.04.2021 в 19:13
Не драматизируй
0
-1
football_soccer (Украина)
16.04.2021 в 19:05
несменяемость ни к чему хорошему никогда не приводит. Шаран уже врос в кресло тренера. Такое ощущение, что у него компромат есть на президента Александрии, иначе откуда у него такой раздутый кредит доверия , не понимаю.
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+3
0
Quizzz (Lviv)
16.04.2021 в 19:03
То вже на щось стає схоже...не сподобалось в першому таймі, коли Олександрія включала швидкість, Львів зашироко оборонявся. Другий тайм норм. Найкращі Махмутович, Довгий та Ернест як на мене.
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+2
0
MoriArti (Александрия)
16.04.2021 в 18:56
Львов с победой! Александрия - даже комментировать не хочу, bullshit.Судья - "эталон"...Вечер пятницы для болельщиков Александрии испорчен, при чем не от поразки ,а от игры команды в первую очередь....
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+2
0
MoriArti (Александрия)
16.04.2021 в 18:57
Посмотрим сколько от Зари получим
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+2
-1
LAZ E183 (Рига)
16.04.2021 в 19:01
Щиро дякую! Я поважаю Вашу команду, дуже цікаві футболісти. Можливо, В. Шаран став себе вичерпувати, як тренер? Не бачив гри з Десною, чому такий рахунок (1:4)?
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0
0
MoriArti (Александрия)
16.04.2021 в 19:03
Та там Десна "пяточный" футбол устроила...Фарт. Им в казино в тот день ехать нужно было
+2
0
LAZ E183 (Рига)
16.04.2021 в 18:53
Анатолій Безсмертний... запам'ятайте це прізвище... Далі буде.
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+4
0


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