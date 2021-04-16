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Ворскла - Заря: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ
Схватка претендентов на еврокубки
Фото: ФК Заря/Автор неизвестен
Разогревом накануне украинского Классического между "Шахтёром" и "Динамо" будет ещё один поединок, который в любом другом туре мог бы претендовать на звание центрального.
"Ворскла" в последнее время чередует победы с поражениями, но всё ещё остаётся претендентом на выход в Лигу конференций по итогам текущего сезона. Да и от "Зари" отставание всего четыре балла - разрыв, который можно свести к минимуму за очный поединок.
Что касается конкретных мест в таблице: полтавчане на данный момент пятые - один балл преимущества над "Колосом" и два отставания от "Десны". Луганчане занимают третью строчку: два пункта преимущества над той же "Десной" и дефицит в семь баллов от "Шахтёра".
Когда и где состоится матч "Ворскла" - "Заря"?
Поединок пройдёт на домашней арене полтавчан - стадионе "Ворскла" имени Алексея Бутовского. Стартовый свисток прозвучит в субботу, 17 апреля, в 17:00. Из-за карантинных ограничений трибуны для болельщиков будут закрыты.
Где смотреть матч "Ворскла" - "Заря"?
Поединок в прямом эфире покажет канал "Футбол2" - официальный транслятор домашних игр полтавчан в нынешнем сезоне. Канал доступен в кабеле, а также на спутнике. Легально в интернете увидеть поединок можно на ОТТ-сервисах oll.tv, sweet.tv, Vodafone TV, Київстар Футбол и других. Напомним, что все они работают по подписке.
Если вы не сможете увидеть поединок, то следить за развитием событий можно в текстовой трансляции на UA-Футбол
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