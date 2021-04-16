Источник: Гельзин получит от КДК бан на 5 лет

какой-то старый итальянский пердун, какой-то левый швейцарец, который якобы ищет договорняки ( но так и не нашел ни одного) раздают баны людям, которые содержат команды, которых в нашей стране и так не сильно много. И все это на потеху одному рыжему дядьке. Цирк