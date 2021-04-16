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Источник: Гельзин получит от КДК бан на 5 лет
И еще пять лет условно
КДК УАФ отстранит от футбола президента "
Также Гельзин получит еще 5 лет условной дисквалификации.
Дело президента "Олимпика" рассмотрят 22 апреля.
Напомним, что в матче 17-го тура УПЛ "Олимпик" – "Шахтер" Гельзин дважды врывался в судейскую комнату. После матча Гельзин
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