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Источник: Гельзин получит от КДК бан на 5 лет

Премьер-лига
(1 голосов)

И еще пять лет условно

Источник: Гельзин получит от КДК бан на 5 лет

Новина українською

КДК УАФ отстранит от футбола президента "Олимпика" Владислава Гельзина на 5 лет, сообщает директор каналов "Футбол" Александр Денисов.

Также Гельзин получит еще 5 лет условной дисквалификации.

Дело президента "Олимпика" рассмотрят 22 апреля.

Напомним, что в матче 17-го тура УПЛ "Олимпик" – "Шахтер" Гельзин дважды врывался в судейскую комнату. После матча Гельзин в прямом эфире ТК "Футбол" обматерил судей, главу судейского корпуса Лучано Лучи, досталось и экспертам телеканалов.

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В статье: Александр Денисов Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (6)
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sergkir
16.04.2021 в 20:27
А в чём правда, брат?
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0
0
Саня Лиман (Днепр)
16.04.2021 в 19:54
Бан за правду? Ахметовский КДК браво!
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+6
0
avatar
Динамiт (Василькiв)
16.04.2021 в 19:45
Пора взяти за мошонку корупціонера и кримінального "васька" Павелко ! Цей гнус давно не дає розвиватись українському футболу !
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+5
0
Лекарь (село Дарница)
16.04.2021 в 19:40
Это серьезно?
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+2
-1
football_soccer (Украина)
16.04.2021 в 19:32
какой-то старый итальянский пердун, какой-то левый швейцарец, который якобы ищет договорняки ( но так и не нашел ни одного) раздают баны людям, которые содержат команды, которых в нашей стране и так не сильно много. И все это на потеху одному рыжему дядьке. Цирк
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+7
0
avatar
Динамiт (Василькiв)
16.04.2021 в 19:26
Вряд це правда !
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0
0


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