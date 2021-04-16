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"Спасибо, Шахтер" - Тайсон попрощался с горняками
История окончена
Полузащитник "Шахтера" Тайсон попрощался с донецким клубом.
"Спасибо, "Шахтер", – сделал футболист пост в Инстаграме.
Ранее "горняки"
Тайсон перешел в "Шахтер" в 2013 году из "Металлиста" и наиграл 299 матчей за команду, забив 56 голов. С "горняками" вингер шесть раз становился чемпионом Украины, выиграл пять Кубков и шесть Суперкубков страны, а также дважды выходил в полуфинал Лиги Европы.
Ожидается, что в ближайшее время Тайсон вернется в Бразилию, где будет выступать за "Интернасьональ", чьим воспитанником он является.
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