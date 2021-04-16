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"Спасибо, Шахтер" - Тайсон попрощался с горняками

Премьер-лига
(3 голосов)

История окончена

"Спасибо, Шахтер" - Тайсон попрощался с горняками

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тайсон попрощался с донецким клубом.

"Спасибо, "Шахтер", – сделал футболист пост в Инстаграме.

Ранее "горняки" объявили об уходе 33-летнего хавбека.

Тайсон перешел в "Шахтер" в 2013 году из "Металлиста" и наиграл 299 матчей за команду, забив 56 голов. С "горняками" вингер шесть раз становился чемпионом Украины, выиграл пять Кубков и шесть Суперкубков страны, а также дважды выходил в полуфинал Лиги Европы.

Ожидается, что в ближайшее время Тайсон вернется в Бразилию, где будет выступать за "Интернасьональ", чьим воспитанником он является.

"Спасибо, Шахтер" - Тайсон попрощался с горняками - изображение 1
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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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таврия19752009 (симферополь)
16.04.2021 в 20:35
Ну хоть так
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