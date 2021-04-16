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Волошин: Доказали, что на данный момент мы сильнее Шахтера
Молодежка Динамо обыграла сверстников из Шахтера
Полузащитник "Динамо" U21 Назар Волошин рассказал об игре 22-го тура молодежного первенства против донецкого "Шахтера",
- Нам помог серьезный настрой на игру и то, что мы прессинговали соперника, у нас получалось быстро отбирать мяч и контролировать игру.
- Насколько легко удалось забить два мяча и одержать победу?
- Не сказал бы, что легко, но нам нужна была эта победа, мы собрались и доказали, что сильнее на данный момент. Что касается забитых мячей, мы тактически все разыграли, хорошо исполнили, и наш лидер атак Ванат завершил.
- Это были наигранные комбинации?
- Да, подобные вещи мы наигрываем на тренировках, стараемся разыграть атаки через фланг и сделать прострелы на нападающего.
- Хотя Клейтон с вами не тренируется, но именно он начинал результативные атаки?
- Он бразилец, и хорошо понимает, как устроен футбол, это простая игра. Клейтон влился в наш коллектив, и у него хорошо получается.
- Как можете оценить взаимодействие с Дуэлундом?
- Миккель также хорошо влился в нашу команду, но, бывало, передерживал мяч и его обкрадывали соперники. Ему дают мало игровой практики в первой команде, поэтому он хотел сам забить, выделиться и показать себя. В целом, считаю, он хорошо сыграл сегодня.
- Насколько вы сыграны с Алибековым, который является новой персоной в вашей защите?
- Мы тренируемся вместе, мне кажется, сыгрались очень хорошо. Он раньше играл в "Динамо", с тех пор ничего не поменялось.
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