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Волошин: Доказали, что на данный момент мы сильнее Шахтера

Премьер-лига
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Молодежка Динамо обыграла сверстников из Шахтера

Волошин: Доказали, что на данный момент мы сильнее Шахтера

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Полузащитник "Динамо" U21 Назар Волошин рассказал об игре 22-го тура молодежного первенства против донецкого "Шахтера", в которой киевляне одержали победу 2:0.

- Нам помог серьезный настрой на игру и то, что мы прессинговали соперника, у нас получалось быстро отбирать мяч и контролировать игру.

- Насколько легко удалось забить два мяча и одержать победу?

- Не сказал бы, что легко, но нам нужна была эта победа, мы собрались и доказали, что сильнее на данный момент. Что касается забитых мячей, мы тактически все разыграли, хорошо исполнили, и наш лидер атак Ванат завершил.

- Это были наигранные комбинации?

- Да, подобные вещи мы наигрываем на тренировках, стараемся разыграть атаки через фланг и сделать прострелы на нападающего.

- Хотя Клейтон с вами не тренируется, но именно он начинал результативные атаки?

- Он бразилец, и хорошо понимает, как устроен футбол, это простая игра. Клейтон влился в наш коллектив, и у него хорошо получается.

- Как можете оценить взаимодействие с Дуэлундом?

- Миккель также хорошо влился в нашу команду, но, бывало, передерживал мяч и его обкрадывали соперники. Ему дают мало игровой практики в первой команде, поэтому он хотел сам забить, выделиться и показать себя. В целом, считаю, он хорошо сыграл сегодня.

- Насколько вы сыграны с Алибековым, который является новой персоной в вашей защите?

- Мы тренируемся вместе, мне кажется, сыгрались очень хорошо. Он раньше играл в "Динамо", с тех пор ничего не поменялось.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Назар Волошин
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Источник:
ФК Динамо

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