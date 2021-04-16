Палкин: Мы благодарны Тайсону за все хорошее, что было на протяжении этих восьми лет

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал досрочный разрыв контракта с Тайсоном.

"Шахтер" и Тайсон приняли решение прекратить сотрудничество. На протяжении 8 лет Тайсон был важный частью команды, помогал ей побеждать и завоевывать трофеи. Наш клуб тоже сыграл заметную роль в судьбе футболиста: именно как игрок "Шахтера" Тайсон исполнил свою мечту - дебютировал в сборной Бразилии и стал участником Чемпионата мира. Мы благодарны Тайсону за 299 матчей в футболке "горняков", за все яркие моменты и за все хорошее, что было на протяжении этих восьми лет. Желаем ему удачи и новых побед!", - написал Палкин.

Напомним, что Тайсон перешел в "Шахтер" в 2013 году из "Металлиста" и наиграл 299 матчей за команду, забив 56 голов.

В последнее время футболист конфликтовал с тренерским штабом и руководством, за что был сослан в дубль "горняков".

Ожидается, что в ближайшее время Тайсон вернется в Бразилию, где будет выступать за "Интернасьональ", чьим воспитанником он является.