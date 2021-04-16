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Палкин: Мы благодарны Тайсону за все хорошее, что было на протяжении этих восьми лет
Прощальное слово гендира горняков
shakhtar.com
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал
"Шахтер" и Тайсон приняли решение прекратить сотрудничество.
На протяжении 8 лет Тайсон был важный частью команды, помогал ей побеждать и завоевывать трофеи. Наш клуб тоже сыграл заметную роль в судьбе футболиста: именно как игрок "Шахтера" Тайсон исполнил свою мечту - дебютировал в сборной Бразилии и стал участником Чемпионата мира.
Мы благодарны Тайсону за 299 матчей в футболке "горняков", за все яркие моменты и за все хорошее, что было на протяжении этих восьми лет. Желаем ему удачи и новых побед!", - написал Палкин.
Напомним, что Тайсон перешел в "Шахтер" в 2013 году из "Металлиста" и наиграл 299 матчей за команду, забив 56 голов.
В последнее время футболист конфликтовал с тренерским штабом и руководством, за что был сослан в дубль "горняков".
Ожидается, что в ближайшее время Тайсон вернется в Бразилию, где будет выступать за "Интернасьональ", чьим воспитанником он является.
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