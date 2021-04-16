Нагорняк: Даже жалко, что перед дерби отрыв между Динамо и Шахтером - семь очков

Наставник юношеской сборной Украины (U-17) Сергей Нагорняк, который часть своей карьеры провел в " Шахтере ", поделился ожиданиями от украинского классико, в котором в субботу "горняки" сыграют с "Динамо".

— Впереди украинское дерби. Все ли решено в чемпионате, или интрига осталась?

— С одной стороны даже жалко, что отрыв большой между соперниками — семь очков. Все понятно, впереди дерби. Было бы еще интереснее, для всех, если бы соперники подошли к этой встрече очко в очко. "Динамо", даже если уступит в борьбе, не проиграет сражение. У киевлян есть запас очков. Уверен, что игра будет интересной. Да, при Луческу столичная команда не всегда показывает зрелищный футбол, но они показывают тот футбол, который приносит результат.

— Из чего сложились + 23 в пользу "Шахтера", по итогам минувшего сезона, в + 7 для "Динамо" в этом первенстве?

— "Шахтер" в прошлом году был на ходу. Все это видели. Был коллектив. Сейчас и до Нового года, и после нового года их лихорадит. Думаю, что что-то случилось внутри коллектива. Мы это видим по демаршу Тайсона. Раньше "Шахтер" всегда брал коллективом. Внутрикомандные недопонимания ни к чему хорошему не приводят.

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— При возможной победе "горняков" в субботу, отставание "Шахтера" от "Динамо" составит 4 очка. Интрига вновь возникнет?

— Шансы есть всегда. Но я не верю, что "Динамо" начнет везде терять очки. У "Шахтера" остались непростые игры. Всем болельщикам хотелось бы, чтобы все решилось в последнем туре.

— Пример Испании показывает, что огромный отрыв мадридского "Атлетико" может растаять за месяц…

— Так и есть. Было 11 очков отрыва "матрасников" и игра в запасе. Мы видим, что "Реал" и "Барселона" в порядке. "Шахтер" пока неубедителен. В этом отличия.

— Если "Шахтер" не выиграет чемпионат, то он останется без титулов впервые за 15 лет.

— Клуб задумается над будущим. Слухов вокруг персоны главного тренера "Шахтера" витает много. Но я давно слухи не беру к вниманию. Мы все узнаем. Но если "Шахтер" не станет чемпионом Украины, то вполне могут быть кардинальные изменения на тренерском мостике.