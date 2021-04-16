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Тайсон: Надеюсь, вы поймете меня и ошибки, что я совершил в последние месяцы

Премьер-лига
(4 голосов)

Прощальные слова бразильца

Тайсон: Надеюсь, вы поймете меня и ошибки, что я совершил в последние месяцы

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тайсон, который досрочно покидает донецкий клуб, дал прощальное интервью пресс-службе "горняков".

– Сейчас заканчивается твоя история в "Шахтере". Что на душе?

– Честно говоря, это особенный момент. Я не хотел бы заканчивать все так, как сейчас получается. Благодарен клубу от всей души за все то, что здесь для меня сделали. Я приехал сюда очень молодым, и клуб сделал все для меня. Это сложный момент, потому что я, безусловно, буду скучать. В последнее время моя жизнь ассоциируется только с Украиной. Здесь я выиграл огромное количество титулов, стал лидером в клубе, смог за это время сыграть на чемпионате мира. Всегда буду болеть за "Шахтер" и всегда буду следить за командой. Хочу поблагодарить абсолютно всех в клубе за все то, что для меня сделали.

– Среди 299 матчей в футболке "Шахтера" есть тот, что запомнился больше всего?

– Думаю, это моя первая игра против "Боруссии" (Дортмунд) в Донецке. Тот матч я никогда не забуду, ведь он стал моей премьерой. Болельщиков и сам город Донецк благодарю за любовь, которую там проявляли ко мне. Хочу извиниться не только перед болельщиками, но и перед администрацией, директорами, Мистером, тренерским штабом и партнерами по команде за свою ошибку. Хочу сказать, что буду скучать и мне будет вас недоставать.

– Что хотел бы сейчас сказать болельщикам "Шахтера"?

– Очень сложно говорить. Хочу поблагодарить всех вас за любовь, которую вы проявляли ко мне и моей семье все это время. Я уезжаю, но моя благодарность клубу – это то, чего я никогда не забуду. Надеюсь, вы поймете меня и ошибки, что я совершил в последние месяцы. Повторюсь, мне будет вас недоставать и я буду скучать. Я старался для клуба делать все, что было в моих силах. Надеюсь, я многих радовал за тот период, что был здесь. Буду продолжать болеть за "Шахтер". Очень большое спасибо за все, что вы сделали в моей жизни!

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (8)
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Olegyurchak (Хмельницький )
16.04.2021 в 22:39
В туалет неудачно сходил...
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0
0
Romb_DK (Київ)
16.04.2021 в 21:50
ага. навіть не дали зіграти ювілейгий 300 матч. Пєтухі полярні
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.04.2021 в 21:49
слабак
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0
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
16.04.2021 в 21:44
Ладно удачи Тайсончик)
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+2
-1
avatar
Динамiт (Василькiв)
16.04.2021 в 21:42
Історія кримінальна ! З Металіста його забрав безкоштовно Ахметов....
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+1
-3
granatgranat (Полтава)
16.04.2021 в 21:42
ЧМО.Только дети оправдываются за свои поступки,а он далеко не ребенок и денег срубил немало,мог бы уйти достойно.Только изза таких не нужны легионеры в клубах.Надо, если и зарабатывают деньги футболисты, но свои украинские, потомучто .ти деньги остаются в стране, а так денежки уплыли в Бразилию
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+1
-1
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Динамiт (Василькiв)
16.04.2021 в 21:51
Ти закінчи школу без мами ! А то ваша коза вже готова кидатись на того, хто її доїть...Не може коза за тиждень давати 200 доларів ! Ради тебе "нещастя" вийшли люди на "МАЙДАН" !
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+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
16.04.2021 в 21:36
мог уйти достойнее. что стоило доиграть последние полгода нормально.
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+5
-2


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