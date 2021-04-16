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Тайсон: Надеюсь, вы поймете меня и ошибки, что я совершил в последние месяцы
Прощальные слова бразильца
Полузащитник "Шахтера" Тайсон, который
– Сейчас заканчивается твоя история в "Шахтере". Что на душе?
– Честно говоря, это особенный момент. Я не хотел бы заканчивать все так, как сейчас получается. Благодарен клубу от всей души за все то, что здесь для меня сделали. Я приехал сюда очень молодым, и клуб сделал все для меня. Это сложный момент, потому что я, безусловно, буду скучать. В последнее время моя жизнь ассоциируется только с Украиной. Здесь я выиграл огромное количество титулов, стал лидером в клубе, смог за это время сыграть на чемпионате мира. Всегда буду болеть за "Шахтер" и всегда буду следить за командой. Хочу поблагодарить абсолютно всех в клубе за все то, что для меня сделали.
– Среди 299 матчей в футболке "Шахтера" есть тот, что запомнился больше всего?
– Думаю, это моя первая игра против "Боруссии" (Дортмунд) в Донецке. Тот матч я никогда не забуду, ведь он стал моей премьерой. Болельщиков и сам город Донецк благодарю за любовь, которую там проявляли ко мне. Хочу извиниться не только перед болельщиками, но и перед администрацией, директорами, Мистером, тренерским штабом и партнерами по команде за свою ошибку. Хочу сказать, что буду скучать и мне будет вас недоставать.
– Что хотел бы сейчас сказать болельщикам "Шахтера"?
– Очень сложно говорить. Хочу поблагодарить всех вас за любовь, которую вы проявляли ко мне и моей семье все это время. Я уезжаю, но моя благодарность клубу – это то, чего я никогда не забуду. Надеюсь, вы поймете меня и ошибки, что я совершил в последние месяцы. Повторюсь, мне будет вас недоставать и я буду скучать. Я старался для клуба делать все, что было в моих силах. Надеюсь, я многих радовал за тот период, что был здесь. Буду продолжать болеть за "Шахтер". Очень большое спасибо за все, что вы сделали в моей жизни!
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