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Шаран: Такие ошибки делать, такие мячи нам залетают - ужас и стыд
Эмоции главного тренера Александрии после поражения от Львова
Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран в эфире ТК "Футбол" прокомментировал
"Думаю, вы сами все видели. Некоторые футболисты проводили второй-третий матч в УПЛ. Видно, что молодые ребята еще не готовы. Такие ошибки делать, такие мячи нам залетают – просто удивляешься.
Мы готовимся к кубковому матчу, потому что он важен для нас. Но это ужас и стыд, что так команда выступила в этом матче. Есть молодые, но есть и опытные игроки, которые не показали свои лучшие качества.
Настроение было хорошее у них, президент делает все возможное для этого. Просто пропускаем – теряем уверенность в действиях.
Еще некоторым игрокам рановато играть на таком уровне. У многих заканчиваются контракты. Все будет решать президент", - сказал Шаран.
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