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Шаран: Такие ошибки делать, такие мячи нам залетают - ужас и стыд

Премьер-лига
(1 голосов)

Эмоции главного тренера Александрии после поражения от Львова

Шаран: Такие ошибки делать, такие мячи нам залетают - ужас и стыд

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран в эфире ТК "Футбол" прокомментировал поражение своей команды от "Львова" (1:3) в 22-м туре УПЛ.

"Думаю, вы сами все видели. Некоторые футболисты проводили второй-третий матч в УПЛ. Видно, что молодые ребята еще не готовы. Такие ошибки делать, такие мячи нам залетают – просто удивляешься.

Мы готовимся к кубковому матчу, потому что он важен для нас. Но это ужас и стыд, что так команда выступила в этом матче. Есть молодые, но есть и опытные игроки, которые не показали свои лучшие качества.

Настроение было хорошее у них, президент делает все возможное для этого. Просто пропускаем – теряем уверенность в действиях.

Еще некоторым игрокам рановато играть на таком уровне. У многих заканчиваются контракты. Все будет решать президент", - сказал Шаран.

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В статье: Владимир Шаран ФК Львов ФК Александрия
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (1)
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Кююмалайнен (Київ)
16.04.2021 в 22:31
Поменять Шарана на Ковальца, подобрать футболистов потехничней и всё изменится в лучшую сторону
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