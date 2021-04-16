"Тайсон вернулся!" Интернасьонал песней и клипом объявил о контракте с игроком - ВИДЕО

В пятницу 16 апреля "Шахтер" официально сообщил о досрочном разрыве контракта с полузащитником команды Тайсоном.

И уже буквально через пару часов бразильский "Интернасьонал" объявил о том, что хавбек подпишет контракт с клубом.

Соглашение будет рассчитано на два года, презентация игрока будет оформлена в ближайшее время.

Напомним, что именно в "Интере" Тайсон и начинал свою карьеру, откуда и перешел в "Металлист" в 2010 году.

Отметим, что "Интернасьонал" представил подписание Тайсона по-бразильски ярко и радостно, записав под это дело песню и сняв клип.