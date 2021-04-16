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"Тайсон вернулся!" Интернасьонал песней и клипом объявил о контракте с игроком - ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Тайсон возвращается в Бразилию

"Тайсон вернулся!" Интернасьонал песней и клипом объявил о контракте с игроком - ВИДЕО

internacional.com.br

Новина українською

В пятницу 16 апреля "Шахтер" официально сообщил о досрочном разрыве контракта с полузащитником команды Тайсоном.

И уже буквально через пару часов бразильский "Интернасьонал" объявил о том, что хавбек подпишет контракт с клубом.

Соглашение будет рассчитано на два года, презентация игрока будет оформлена в ближайшее время.

Напомним, что именно в "Интере" Тайсон и начинал свою карьеру, откуда и перешел в "Металлист" в 2010 году.

Отметим, что "Интернасьонал" представил подписание Тайсона по-бразильски ярко и радостно, записав под это дело песню и сняв клип.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Порту-Алегри)
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Комментарии (3)
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Динамист (Киев)
16.04.2021 в 22:29
На два года? Даже они не уверены в нем,типа пенсию подписыают))))
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таврия19752009 (симферополь)
16.04.2021 в 21:48
Быстро это у них .уже песню написали)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
16.04.2021 в 21:56
автор - палкенг)))
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