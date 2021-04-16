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"Тайсон вернулся!" Интернасьонал песней и клипом объявил о контракте с игроком - ВИДЕО
Тайсон возвращается в Бразилию
internacional.com.br
В пятницу 16 апреля "Шахтер" официально сообщил о
И уже буквально через пару часов бразильский "Интернасьонал" объявил о том, что хавбек подпишет контракт с клубом.
Соглашение будет рассчитано на два года, презентация игрока будет оформлена в ближайшее время.
Напомним, что именно в "Интере" Тайсон и начинал свою карьеру, откуда и перешел в "Металлист" в 2010 году.
Отметим, что "Интернасьонал" представил подписание Тайсона по-бразильски ярко и радостно, записав под это дело песню и сняв клип.
O TAISON VOLTOU! ???????? #TaisonDay pic.twitter.com/iwuK5jD0Pm— Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 16, 2021
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