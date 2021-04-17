Бессмертный: Ребята очень хорошо сработали, выполнили задания, которые перед ними были поставлены

Старший тренер "Львова" Анатолий Бессмертный прокомментировал победу своей команды в матче 22-го тура УПЛ над "Александрией" (3:1) .

"Рад победе и рад за ребят, которые сегодня очень хорошо сработали, выполнили задания, которые перед ними были поставлены.

Очень рад за ребят, что они работают, понимают, за счет чего они достигли этот позитивный результат.

Гол Брикнера в раздевалку? Любой гол добавляет команде уверенности. Конечно, гол в раздевалку, он дал команде спокойствие. Так что да, очень важный гол, но как и все другие голы.

Нельзя выделять отдельных игроков, сегодня хочу выделить всю команду, всех ребят, кто играл, кто травмирован, кто пропускал. Все ребята помогли выиграть сегодня", - сказал Бессмертный.