Фактор Луческу и психологическая стабильность. Пять причин, почему Динамо обыграет Шахтёр

Пока Грошев в параллельной статье расписывает, чем же так крут его любимый “Шахтёр” прямо сейчас, я расскажу в тех же пяти аргументах, почему киевский барьер так и не покорится действующему чемпиону. Давайте сразу договоримся, что банальности вроде “Золотой матч” мы оставим для тех журналистов и экспертов, которые любят давить на драму даже там, где её нет. Золотой эта игра стала бы в том случае, если бы Киев реально взял титул по итогам этого поединка. Но этого не случится точно. Да, только чудо поможет “горнякам” в случае поражения в субботу отыграть десять очков. Но современный футбол тем и прекрасен, что чудеса здесь случаются каждую неделю и едва ли не в каждом турнире.

Кстати говоря, вспомнился сезон Высшей лиги Украины 2002/03. Тогда уже киевляне на старте второго круга считались аутсайдерами в борьбе за титул, проигрывая дончанам те же семь баллов, что и сейчас. Однако постепенно сокращали дистанцию до “Шахтёра” и в очной встрече благодаря победе обошли “оранжево-чёрных”, оставив их за спиной. Разница лишь в том, что у “Динамо” для такого камбэка было четырнадцать игр, а у “Шахтёра” сейчас - пять.

Впрочем, мы сейчас отдалились от темы. Итак, какие аргументы говорят в пользу “Динамо” накануне Классического?

Читайте также Шахтер победит Динамо. Помогут отсутствие Сидорчука и неудержимый Соломон

У “Динамо” чемпионский характер

Такая же банальность, как и “Золотой матч”, скажете вы, и будете по-своему правы. Но без этого фактора больших побед не бывает. “Заря” своим примером показывает, что не готова бороться за что-то большее, чем третье место. “Динамо” же выгрызает очки там, где это кажется невозможным.

В феврале переломили ход встречи с “Олимпиком”, одержав волевую победу, а также при нуле моментов у ворот Паста дожали “Десну”, уйдя от поражения. В марте просто задушили “Зарю” ровно в тот момент, когда это было нужнее всего - сразу после перерыва. Уже в апреле били в александрийскую крепость до тех пор, пока та не дала трещину; терпеть для этого пришлось до финальных минут, однако вера в себя вместе с постоянным давлением дали результат.

Шахтар - Динамо: чи добре ви пам’ятаєте футболістів, які грали в цих клубах? Квіз

Українському Класичному присвячуєтьсяhttps://t.co/F8RUxPrYZy pic.twitter.com/XpnZtg5Aw2 — UA-Футбол (@ua_football) April 17, 2021

“Шахтёр”, например, в неудачных встречах теряет контроль над ситуацией и уходит в зону комфорта - перекатывание мяча между центральными защитниками. “Динамо” же не опускает руки, ищет варианты впереди и находит их. Этим и отличаются классные команды от всех остальных. К слову, в прошлом сезоне Киев не был классной командой. Это аргумент для тех, кто думает, что я нелицеприятно намекаю на донецкий лагерь.

Мирча опытнее и последовательнее Луиша

Можно жалеть португальского наставника “Шахтёра” за то, что руководство клуба чудит: передержали Тайсона, нет замены для Мораеса и Марлоса, нет ясности по будущему Пятова и того же Каштру, у которых истекают контракты через два с половиной месяца. Но и к самому коучу есть очень много вопросов. Из последнего по матчу с “Мариуполем”: зачем он наигрывает Дентиньо, у которого в ноябре завершается контракт, и продлевать его бразилец не собирается? Кто основная пара центрбеков в “Шахтёре”?

В “Динамо” напротив - всё ясно и понятно. Леднев, Сидклей (не знаю, зачем он вообще киевлянам, похоже, что замена Миколенко в будущем), Супряга - это игроки запаса с перспективой роста. Все они более-менее регулярно получают игровую практику. Значит, румын в них что-то видит. Пара Забарный-Попов железно основная в центре обороны. Ясно, что кадровое движение в столичном коллективе связано с отсутствием хоть какого-то опытного усиления, но ведь даже из этого материала Мирча смог создать почти чемпионскую команду. А продление осенью контрактов с молодыми Поповым, Тымчиком, Шапаренко и Миколенко говорит о том, что в “Динамо” наконец-то делается системная работа на будущее. Какая работа на будущее сейчас ведётся в “Шахтёре”?

Ну, и, конечно же, игровые аспекты. Все знают, как будет развиваться игра на “Олимпийском”: Киев отдаст мяч сопернику и будет смотреть, как тот ищет пути к воротам Бущана. Знает ли Каштру, как бороться с такой игрой соперника? Вряд ли.

Киеву нет нужды включаться в рубку

Традиционно накануне игры добавляли огня, разогревая информ-пространство. Один начинающий видеоблоггер говорил про мораль Луческу и его слова пятилетней давности. Но где была мораль “Шахтёра”, когда он чуть ли не силой старался удержать Тайсона на плей-офф Лиги Европы?

Однако это всё уже история. А истина находится в турнирной таблице. Там у “Динамо” семь очков превосходства и практически ни единого повода рубиться в кость против действующего чемпиона. Киев находится в выгодном положении, может с первых минут отдать мяч сопернику и просто ждать, как на рыбалке, когда клюнет.

Что касается слов, как это чемпион не обыграл претендента: спросите, каково сейчас “Заре”, которая идёт за спиной “горняков”, но по сумме двух встреч обыграла дончан. Так теперь луганчанам отдавать титул?

Киев психологически стабильней

Дончане всё ещё учатся жить без Тайсона. Но матчи в апреле этого года показали, что психологически команде стало намного легче: нет человека, который находит конфликты там, где их нет. Сейчас нужно не только сбалансировать все процессы внутри коллектива, но и найти нового харизматичного лидера, который будет тащить команду вперёд к новым вершинам.

В то же время, эмоциональный фон “Динамо” не перегружен. Даже Жерсон Родригес, у котором все говорили, как о проблемном ребёнке, сейчас кайфует от каждой минуты на поле. И это при том, что он лишь на подмене у де Пены. Показательный момент был против "Миная", когда люксембуржец с улыбкой отдал право пробития пенальти Беседину. Артём не забил, зато сам Жерсон дождался своей очереди и отправил мяч в ворота закарпатцев. Как дождался он своего часа и против "Александрии", забив победный гол.

Сейчас уже чувствуется, что киевляне заждались больших побед. Если в прошлых сезонах команда сама не верила в то, что может хотя бы на равных идти с “горняками”, то сейчас она показывает тот самый Чемпионский характер и не проседает из-за кадровых потерь.

Каждый игрок “Динамо” может сделать результат

В “Шахтёре” продолжают молиться на Жуниора Мораеса, который наконец-то начал оправдывать эти ритуальные обряды: шесть голов в семи последних матчах! Манор Соломон этой весной отличился пять раз за клуб и ещё раз за сборную. Однако это и весь актив дончан на данный момент. Возможно, сюда стоит добавить ещё Алана Патрика, который стал у Каштру незаменимым. Всё.

У “Динамо” нет явного лидера. Многие любят, как орден, вешать это звание на шею Виктора Цыганкова, но это не совсем так. 16 очков по системе “гол+пас” - впечатляющий показатель. Однако не стоит забывать, что три последних игры он пропустил, а за “бело-синих” забивали шесть разных игроков: Караваев (дважды), Шапаренко, Родригеш, Миколенко, Сидорчук и даже Сидклей. Это говорит о том, что любой игрок команды Луческу таит в себе угрозу и может сделать результат.

Киеву не нужно паниковать и что-то кому-то доказывать. Всё в руках самих “бело-синих”. А что, если всё-таки будет поражение? Ну и ладно. В первую очередь будут сравнивать количество чемпионских титулов, общее количество трофеев, а только потом перейдут к статистике личных встреч. Да и то не факт: исторические противостояния в наше время важны только для любителей цифр, а их анализ не всегда объективен.