Белик: Не помню, чтобы в прошлом году Динамо так уверенно действовало в обороне

Бывший игрок "горняков" Алексей Белик выразил свое мнение на счет хода игры в сегодняшнем матче между "Динамо" и "Шахтером":

"Со стартового свистка у “Динамо” будет более выгодная позиция в плане ведения игры, потому что они хорошо организованы. Думаю, игра будет развиваться в том же русле, что и в матче за Суперкубок. “Динамо” будет пытаться за счет организованной обороны не давать разгуляться и, конечно, действовать на контратаках.

“Динамо” добавило в уверенности. Когда есть требовательный тренер и высокая организация игры, ты от матча к матчу прибавляешь. Не помню, чтобы в прошлом году “Динамо” так уверено действовало в обороне. Команда практически не пропускает и даже не дает создавать моменты у своих ворот. Хочется, чтобы игроки продемонстрировали на поле всё, что умеют. В таких матчах, если не отдаешься, ты проиграл", - сказал Белик.