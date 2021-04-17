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Белик: Не помню, чтобы в прошлом году Динамо так уверенно действовало в обороне
Ода для киевлян
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
Бывший игрок "горняков" Алексей Белик выразил свое мнение на счет хода игры в сегодняшнем матче между "Динамо" и "Шахтером":
"Со стартового свистка у “Динамо” будет более выгодная позиция в плане ведения игры, потому что они хорошо организованы. Думаю, игра будет развиваться в том же русле, что и в матче за Суперкубок. “Динамо” будет пытаться за счет организованной обороны не давать разгуляться и, конечно, действовать на контратаках.
“Динамо” добавило в уверенности. Когда есть требовательный тренер и высокая организация игры, ты от матча к матчу прибавляешь. Не помню, чтобы в прошлом году “Динамо” так уверено действовало в обороне. Команда практически не пропускает и даже не дает создавать моменты у своих ворот. Хочется, чтобы игроки продемонстрировали на поле всё, что умеют. В таких матчах, если не отдаешься, ты проиграл", - сказал Белик.
"Украинское классическое" начнется сегодня, в 19:30, на НСК "Олимпийский". Сейчас разрыв в таблице между командами составляет семь очков. Напомним, что в первом круге "Шахтер" разгромил "Динамо" со счетом 3:0.
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