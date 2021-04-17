Кассано: Состоялись неофициальные контакты между Шахтером и Де Дзерби

Бывший нападающий сборной Италии и ряда европейский клубов Антонио Кассано поделился информацией на счет переговоров между "горняками" и тренером "Сассуоло" Роберто Де Дзерби:

"Вчера вечером состоялись неофициальные контакты между "Шахтером" и моим другом Де Дзерби. Буду очень рад рад за Роберто", - сказал Антонио.

Напомним, что ранее сообщалось о заинтересованности руководства "горняков" в приглашении итальянского молодого наставника. Он был включен в шорт-лист на должность тренера.

41-летний Де Дзерби сейчас возглавляет "Сассуоло". Команда занимает восьмое место в Серии А.

Отметим, что Де Дзерби работает тренером с 2013-го года. До "Сассуоло" он был наставником еще в "Беневенто" и "Палермо" в течение полутора сезонов в Серии А. С "красно-зелеными" итальянец работает с 2018-го года, а контракт рассчитан до конца этого сезона. Также в его активе команды низших лиг: "Фоджа" и "Дарфо Боарио".