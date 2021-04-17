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Шахтер - Динамо: хорошо ли вы помните футболистов, которые играли в этих клубах? Квиз
Украинскому классическому посвящается
фото - ФК "Динамо" Київ
Сегодня, 17 апреля, в Киеве встретятся сильнейшие команды Украины. В рамках 22-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" на НСК "Олимпийский" будет принимать киевское "Динамо". Видимо, для "горняков" это последний шанс остаться в гонке за золотыми медалями, поскольку сейчас, за пять туров до финиша первенства "Шахтер" отстает от киевлян на семь зачетных баллов.
Перед украинским Классическим предлагаем вам вспомнить игроков, которые выступали в этих клубах, пройдя наш квиз. В нем будет 20 футболистов и три минуты. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за обе команды, за "Шахтер" или "Динамо", или вообще не выступали ни за один из этих клубов.
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