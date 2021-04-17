Герой футбольного дня. Анатолий Бессмертный

В ФК "Львов" как в футбольной структуре мало чего хорошего. Но в этой отдельной ситуации можно разделить понятия "клуб" и "команда". Точнее, "клуб" и "тренер", ведь команда по сути остается прежней. Меняются только ее рулевые.

И если Георгий Цецадзе – это был стыд и приговор украинскому футболу, то с Виталием Шумским в мрачном царстве львовян не только виднелись лучи солнца, а иногда даже припекало. А вот с Анатолием Бессмертным температура и вообще может разогреться до жаркой. В пяти матчах он добыл шесть очков, обыграв не кого-нибудь, а "Шахтер" с "Александрией". "Ворсклу" львовяне смяли в первом тайме, а после перерыва уступили не в последнюю очередь из-за противоречивых решения арбитра. В поединке с "Днепр-1" (1:5) все основные события также произошли после несправедливого удаления Эрнеста, хотя тот поединок, наверное, не удалось бы спасти даже в равных составах. Провал также был с "Зарей", но луганчанам проиграть не стыдно.

Так или иначе, а работа Анатолия Бессмертного заметна. Остается только сожалеть об одном: что он получил свой шанс только в конце сезона.

Кто знает, как бы сложилась судьба этой команды, если бы не работал во Львове в начале футбольного года таинственный грузинский "пассажир". Если бы с самого начала сезона "Львовом" руководил самодостаточный тренер, на одного бойца за выживание, вероятно, в УПЛ было бы меньше. С другой стороны, Анатолий Бессмертный раньше никогда не пробовал себя на длинной элитной дистанции. Две победы в пяти поединках вполне справедливо можно списывать на эмоции, но хватило ли бы тренеру-дебютанту свежих идей на целую дистанцию? До конца чемпионата у "Львова" еще пять матчей. С пятью уже сыгранными будет уже десять. Для первого впечатления вполне достаточно.

А пока же констатируем: свежие идеи – это лучше, чем закоренелые принципы тренеров-старожилов УПЛ. Владимир Шаран, работая с "Александрией" уже почти восемь лет, решил, что может покорить соперника не основным составом, тактикой с тремя центральными защитниками и без эмоционального настроя на игру. И получил леща. Теперь "Александрия" практически лишилась шансов финишировать в УПЛ в зоне еврокубков. Матч всего сезона, поэтому, будет сыгран в среду, в полуфинале Кубка Украины.

Матч всего сезона для "Львова" тоже впереди. В тот же день (21-го апреля) львовяне сыграют перенесенный поединок первого тура с "Минаем". И победа в этой встрече может стать пропуском для "Львова" в следующий элитный сезон. Амбициозное задание для голодного до побед Анатолия Бессмертного.