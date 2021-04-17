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Динамо - Шахтер: смотреть онлайн видеотрансляцию киберспортивного матча
Начало в 14:00
shakhtar.com
"Украинское классическое" приобретает новые краски. "Шахтер" и "Динамо" впервые в истории проведут киберспортивный поединок.
За "горняков" будет играть Forlan FS (Алексей Мерсер), который когда-то представлял именно киевлян. А представлять "бело-синих" будет Blackstar98 (Ярослав Гурмак). Отметим, что несколько дней назад в составе "Динамо" произошла замена. Виталий Муха (Labotryas) не смог принять участие в игре.
Комментировать матч будут Роман Бебех и Юрий Терещенко.
Поединок будет происходить до двух побед. Каждый из участников будет представлять аналог команды в FIFA. Начало противостояния в 14:00. Место проведения – НСК "Олимпийский".
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