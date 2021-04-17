Динамо - Шахтер: смотреть онлайн видеотрансляцию киберспортивного матча

"Украинское классическое" приобретает новые краски. "Шахтер" и "Динамо" впервые в истории проведут киберспортивный поединок.

За "горняков" будет играть Forlan FS (Алексей Мерсер), который когда-то представлял именно киевлян. А представлять "бело-синих" будет Blackstar98 (Ярослав Гурмак). Отметим, что несколько дней назад в составе "Динамо" произошла замена. Виталий Муха (Labotryas) не смог принять участие в игре.

Комментировать матч будут Роман Бебех и Юрий Терещенко.

Поединок будет происходить до двух побед. Каждый из участников будет представлять аналог команды в FIFA. Начало противостояния в 14:00. Место проведения – НСК "Олимпийский".