  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо - Шахтер: смотреть онлайн видеотрансляцию киберспортивного матча
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо - Шахтер: смотреть онлайн видеотрансляцию киберспортивного матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Начало в 14:00

Динамо - Шахтер: смотреть онлайн видеотрансляцию киберспортивного матча

shakhtar.com

Новина українською

"Украинское классическое" приобретает новые краски. "Шахтер" и "Динамо" впервые в истории проведут киберспортивный поединок.

За "горняков" будет играть Forlan FS (Алексей Мерсер), который когда-то представлял именно киевлян. А представлять "бело-синих" будет Blackstar98 (Ярослав Гурмак). Отметим, что несколько дней назад в составе "Динамо" произошла замена. Виталий Муха (Labotryas) не смог принять участие в игре.

Комментировать матч будут Роман Бебех и Юрий Терещенко.

Поединок будет происходить до двух побед. Каждый из участников будет представлять аналог команды в FIFA. Начало противостояния в 14:00. Место проведения – НСК "Олимпийский".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Шахтёр - Динамо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...