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Туре: В Барселоне меня очень сильно любили. Хочу там работать

Премьер-лига
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Тянет назад

Туре: В Барселоне меня очень сильно любили. Хочу там работать

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ассистент главного тренера "Олимипка" Яя Туре выразил желание вернуться в Испанию:

"Я сейчас заканчиваю тренерские курсы. Для меня "Барса" - это та команда, где я хотел бы работать.

Не знаю, в "Барсе Б", или в академии, но я хочу работать именно в "Барселоне". Я бы поработал в Ла Масии - у меня все еще есть дом в Барселоне.

Я знаю, что в "Барселоне" меня очень сильно любили. Уйти было очень сложным решением. У меня там было все: футбол, жизнь, климат. Рядом играли лучшие, Хави, Иньеста - вот почему я всегда хотел снова оказаться в "Барселоне", - сказал Туре.

Напомним, что в 2007-2010 гг. Яя выступал в составе "Барселоны". В его активе семь трофеев за три года в составе "блауграны". Также отметим, что сезон 2004/2005 ивуариец провел в донецком "Металлурге". На данный момент Туре входит в тренерский штаб "Олимпика".

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В статье: Яя Туре Барселона
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Источник:
sport.es

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