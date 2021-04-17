Туре: В Барселоне меня очень сильно любили. Хочу там работать

Ассистент главного тренера "Олимипка" Яя Туре выразил желание вернуться в Испанию:

"Я сейчас заканчиваю тренерские курсы. Для меня "Барса" - это та команда, где я хотел бы работать.

Не знаю, в "Барсе Б", или в академии, но я хочу работать именно в "Барселоне". Я бы поработал в Ла Масии - у меня все еще есть дом в Барселоне.

Я знаю, что в "Барселоне" меня очень сильно любили. Уйти было очень сложным решением. У меня там было все: футбол, жизнь, климат. Рядом играли лучшие, Хави, Иньеста - вот почему я всегда хотел снова оказаться в "Барселоне", - сказал Туре.