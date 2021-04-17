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Шахтер снова хочет подписать вингера Гремио

Премьер-лига
(1 голосов)

"Горняки" возобновили интерес к игроку

Шахтер снова хочет подписать вингера Гремио

Трансфермаркт/Автор невідомий

Новина українською

Донецкий "Шахтер" снова интересуется вингером бразильского "Гремио" Алдемиром Феррейрой. Об этом сообщает тамошней источник Minha Torcida.

Месяц назад клубы уже контактировали, однако сейчас ведется более конструктивная беседа на счет трансфера.

На данный момент "горняки" анализируют целесообразность суммы выкупа контракта футболиста. Сейчас она составляет восемь миллионов евро. Отметим, что "Гремио" владеет 80% прав на футболиста.

Относительно небольшая сумма трансфера молодого бразильца обусловлена ​​тем, что клуб не может договориться о продлении контракта с игроком, который завершается зимой 2023-го.

Добавим, что агент Феррейры Павел Буэно несколько лет назад помог осуществиться переходу Тете с "Гремио" в "Шахтер".

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего Алдемира в 750 тыс евро. В этом сезоне на счету игрока четыре гола и два ассиста в 11 матчах (семь из них в Чемпионате Гаушу).

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В статье: Шахтер (Донецк) Гремио (Порту-Алегри)
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Источник:
Minha Torcida

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