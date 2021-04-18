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Выберите лучший гол 22-го тура УПЛ - Опрос + ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Не так эффектно, как раньше, но тоже есть из чего выбрать

Выберите лучший гол 22-го тура УПЛ - Опрос + ВИДЕО

фото - ФК Минай

Новина українською

UA-Футбол уже традиционно определяет лучший гол тура в чемпионате Украины, на этот раз 22-го. Претендентов определяет редакция, дальше голосуете вы. Голы размещены в хронологическом порядке.

Открывает хит-парад стремительная контратака "Львова", которая поставила точку в победе над "Александрией". Последний удар нанес Назарий Ныч

Вашему вниманию эффектная комбинация "Миная" в игре с "Десной". Перед тем, как Анатолий Нуриев оформил дубль, ему пяткой ассистировал Рустам Ахмедзаде

"Минай" вообще был в ударе и делегировал двух претендентов - вашему вниманию удар Василия Пиняшко, который фактически заставил капитулировать "Десну"

Героем матча "Ворскла" - "Заря" стал Владислав Кулач, оформивший хет-трик. Но в наше голосование попадает автор первого гола этого поединка - Руслан Степанюк. В этой голевой комбинации и сам автор мяча, и его ассистент Якубу демонстрируют умение проходить соперников на дриблинге

"Заря" проснулась лишь под конец игры. Слабым утешением для луганчан стал гол Александра Гладкого - опытный форвард эффектно убрал защитника на замахе и пробил в ворота

Победители предыдущих туров:

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В статье: Анатолий Нуриев лучшие голы
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Комментарии (1)
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ElvisSuperStar007 (Хуст)
18.04.2021 в 21:34
по эффектности Анатолий Нуриев .. уж очень красиво они разыграли пяточкой и красиво обыграл
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