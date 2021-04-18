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Выберите лучший гол 22-го тура УПЛ - Опрос + ВИДЕО
Не так эффектно, как раньше, но тоже есть из чего выбрать
фото - ФК Минай
UA-Футбол уже традиционно определяет лучший гол тура в чемпионате Украины, на этот раз 22-го. Претендентов определяет редакция, дальше голосуете вы. Голы размещены в хронологическом порядке.
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Победители предыдущих туров:
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