И такое умеют! ВИДЕО, как Минай забил Десне после великолепной комбинации

На стадионе "Авангард" в Ужгороде "Минай" принимает "Десну". На 39-й минуте хозяева удвоили свое преимущество в матче, разыграв отличную комбинацию в несколько касаний на половине поля соперника, которую завершил Анатолий Нуриев.

Отметим, что нападающий за первый тайм сумел записать дубль в свой актив. Для Нуриева второй гол в матче стал 10-м в чемпионате. Он догнал лидеров бомбардирской гонки Владислава Кулача ("Ворскла") и Виктора Цыганкова ("Динамо"), в которых столько же мячей. Правда, Анатолий шесть голов забил с пенальти.

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После первой половины встречи между "Минаем" и "Десной" счет 2:0 в пользу хозяев. При условии удержания положительного результата до финального свистка закарпатцы смогут покинуть зону вылета.