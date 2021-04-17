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И такое умеют! ВИДЕО, как Минай забил Десне после великолепной комбинации
Разыграно, как по нотам
Фото: ФК Минай
На стадионе "Авангард" в Ужгороде "Минай" принимает "Десну". На 39-й минуте хозяева удвоили свое преимущество в матче, разыграв отличную комбинацию в несколько касаний на половине поля соперника, которую завершил Анатолий Нуриев.
Отметим, что нападающий за первый тайм сумел записать дубль в свой актив. Для Нуриева второй гол в матче стал 10-м в чемпионате. Он догнал лидеров бомбардирской гонки Владислава Кулача ("Ворскла") и Виктора Цыганкова ("Динамо"), в которых столько же мячей. Правда, Анатолий шесть голов забил с пенальти.
После первой половины встречи между "Минаем" и "Десной" счет 2:0 в пользу хозяев. При условии удержания положительного результата до финального свистка закарпатцы смогут покинуть зону вылета.
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