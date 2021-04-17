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Минай - Десна 3:1. Нуриев и Пыняшко поздравляют с Днем рождения

Премьер-лига
(3 голосов)

ФК "Десна" сегодня исполнился 61 год. В этот день они проиграли

Минай - Десна 3:1. Нуриев и Пыняшко поздравляют с Днем рождения

Фото: ФК Минай

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет о матче ожидайте в ближайшее время

Ужгород. Стадион "Авангард"
Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Ассистенты: Виталий Скобля (Киев), Владимир Коротин (Киев)
ФК Минай - Десна 3:1
Голы: Анатолий Нуриев 23 (пен.), Анатолий Нуриев 39, Василий Пыняшко 50 - Максим Имереков 56
ФК Минай: Андрей Попович, Тарас Сакив, Александр Петрусенко, Анатолий Нуриев, Шемми Маембе, Андрей Ткачук (Артем Милевский 79), Рустам Ахмедзаде (Александр Снижко 66), Денис Кожанов (Василий Пыняшко 42), Мислав Матич, Максим Лопырёнок, Виталий Бойко (Репо Малепе 79)
Десна: Игорь Литовка, Йоонас Тамм (Андрей Гитченко 46), Владислав Огиря, Андрей Домбровский (Евгений Чепурненко 54), Леван Арвеладзе (Александр Волков 54), Егор Картушов, Артем Сухоцкий, Алексей Гуцуляк, Ефим Конопля (Павел Полегенько 74), Максим Имереков, Максим Дегтярёв (Денис Безбородько 46)
Предупреждения: Йоонас Тамм 23, Владислав Огиря 58, Александр Волков 63, Егор Картушов 77

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В статье: Десна (Чернигов) Максим Имереков ФК Минай Анатолий Нуриев Василий Пиняшко
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Комментарии (21)
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Динамiт (Василькiв)
17.04.2021 в 16:14
Я радий за Минай -- там президент крадій-контрабандист, але українолюб ! А в Десні -- це відкритий ворог України, та не скриває цього !
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аалекс ( Крым)
17.04.2021 в 16:14
Неожиданно. Минай с победой. В конце чемпионата (как обычно) аутсайдеры начинают уверенно побеждать)))
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
17.04.2021 в 16:14
"Узнаю брата Колю".(С) Тобто, впізнаю "стару добру" УПЛ. Як тільки кінець чемпіонату - "раптово" починають вигравати ті, кому більше потрібно. І це не тільки про цей конкретний матч.
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0
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krakow (Херсон)
17.04.2021 в 16:11
Ручные обезьянки УПЛ, переусердствовали со сливом. Хоть бы,статистику глянули перед этим. "Минай" и аутсайдерам четыре игры подряд,не забивал. А тут, феерия... Как же все убого и беспросветно.
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+1
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dp_dp (Ukraine)
17.04.2021 в 16:14
Дальше что?Десна это что-Бавария украинского разлива или что?
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0
0
Одіссей (Донецьк)
17.04.2021 в 16:08
Севидов все купил! Аль Севидов тренер ...я думаю все самое интересное впереди ...это будет триллер ..кто займет последнее место. А Вы говорите у нас так себе УПЛ
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0
-1
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usovvictor (Kharkov)
17.04.2021 в 16:10
...матч то показательный, не место красит - игра...
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Одіссей (Донецьк)
17.04.2021 в 16:11
Не понял Вашего замечания.
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usovvictor (Kharkov)
17.04.2021 в 16:12
...что не надо на таблицу смотреть, чтобы себя убедить в победе...
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Одіссей (Донецьк)
17.04.2021 в 16:13
С этим согласен ...но очки тоже нужны.
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НикНиколаев (Минск)
17.04.2021 в 16:05
Похоже, прошлогодний результат - потолок для Десны. Команда превратилась в клуб сбитых летчиков, случилась травма у Тотовицкого и Будки, так оказалось забивать некому, Шевцова отдали в аренду, а вышедшие на замену - пешеходы. Надо обновляться в межсезонье, а не собирать бывших или левых бесплатных. Удачи Десне!
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0
-1
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Динамiт (Василькiв)
17.04.2021 в 16:11
Президент Десни -- відкритий ворог України !
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+1
0
фрілансер (Львів)
17.04.2021 в 15:59
Яркий пример скотоложства--- опустили Козловского...
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+1
0
pilips111 (Чернигов)
17.04.2021 в 15:58
Молодцы! Отметили день рождения! Не стыдно???
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+1
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
17.04.2021 в 15:58
...ну вот, а ныли плохой чемпионат... Я тоже в том числе... Красавчики, Милевский - это психология...)
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+3
0
Hanter44 (Baburka)
17.04.2021 в 15:57
Спасибо.Порадовали футболом!
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+5
-1
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simargl (Чернигов)
17.04.2021 в 15:55
Так бывает когда у команд один спонсор-контора. Позор.
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+1
-2
dp_dp (Ukraine)
17.04.2021 в 16:02
Т.е. Десна априори проиграть не может аутсайдеру или о чем это?
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+3
0
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trafalgar (Запорожье)
17.04.2021 в 15:55
Красавцы,Минай,мне как болельщику Зари приятно что отобрали очки у прямого конкурента
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+5
0
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simargl (Чернигов)
17.04.2021 в 15:56
Ну так и мы за Ворсклу поболеем ))) с нашей-то сегодняшней удачей )))) ...
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+2
-2
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trafalgar (Запорожье)
17.04.2021 в 16:04
Вам за ничью больше надо,а то с победой Ворскла вас перегонит
0
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