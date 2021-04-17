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Минай - Десна 3:1. Нуриев и Пыняшко поздравляют с Днем рождения
ФК "Десна" сегодня исполнился 61 год. В этот день они проиграли
Фото: ФК Минай
Отчет о матче ожидайте в ближайшее время
Ужгород. Стадион "Авангард"
Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Ассистенты: Виталий Скобля (Киев), Владимир Коротин (Киев)
ФК Минай - Десна 3:1
Голы: Анатолий Нуриев 23 (пен.), Анатолий Нуриев 39, Василий Пыняшко 50 - Максим Имереков 56
ФК Минай: Андрей Попович, Тарас Сакив, Александр Петрусенко, Анатолий Нуриев, Шемми Маембе, Андрей Ткачук (Артем Милевский 79), Рустам Ахмедзаде (Александр Снижко 66), Денис Кожанов (Василий Пыняшко 42), Мислав Матич, Максим Лопырёнок, Виталий Бойко (Репо Малепе 79)
Десна: Игорь Литовка, Йоонас Тамм (Андрей Гитченко 46), Владислав Огиря, Андрей Домбровский (Евгений Чепурненко 54), Леван Арвеладзе (Александр Волков 54), Егор Картушов, Артем Сухоцкий, Алексей Гуцуляк, Ефим Конопля (Павел Полегенько 74), Максим Имереков, Максим Дегтярёв (Денис Безбородько 46)
Предупреждения: Йоонас Тамм 23, Владислав Огиря 58, Александр Волков 63, Егор Картушов 77
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