Минай - Десна 3:1. Нуриев и Пыняшко поздравляют с Днем рождения

Похоже, прошлогодний результат - потолок для Десны. Команда превратилась в клуб сбитых летчиков, случилась травма у Тотовицкого и Будки, так оказалось забивать некому, Шевцова отдали в аренду, а вышедшие на замену - пешеходы. Надо обновляться в межсезонье, а не собирать бывших или левых бесплатных. Удачи Десне!