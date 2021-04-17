Рябоконь: Минай показал более качественный футбол. Десне не хватило креатива

Главный тренер черниговской "Десны" Александр Рябоконь прокомментировал гостевое поражение от "Миная" в матче 22-го тура УПЛ.

- "Десна" была фаворитом матча и в течение первых 20-и минут выполняла, как показалось, то, что запланировала. А дальше что-то пошло не так. Уже анализировали - почему так случилось?

- Время анализа еще не пришло, но скажу, что соперник показал более качественный футбол, особенно в штрафной - и это главное. Они играли без ошибок у своих ворот, а у чужих находили свои возможности. Поэтому и победили.

- Вы ожидали, что "Минай" сегодня сыграет от обороны? Как готовились к матчу?

- Просмотрели два последних матча команды с новым тренером, изучали манеру их игры. Соперник был более качественным в переходе из защиты в наступление, проявились лидеры команды, которые и сделали результат.

- Но было ощущение, что "Десна" возьмет свое. Чего же в итоге не хватило?

- Не хватило креатива, креативных игроков. Был шанс у некоторых футболистов показать себя, пробиться в основу при отсутствии основных игроков из-за травм, но не получилось. Не получилось у всей команды. Поэтому мы уступили, но будем надеяться, что в следующих матчах покажем более качественную игру.

- Тотовицкий: сколько времени его еще не будет?

- Не менее десяти дней.