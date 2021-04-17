Дубль и ассист Нуриева дарят Минаю первую победу с февраля. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию - видео обзор матча "Минай" - "Десна". Команды сыграли на стадионе "Авангард" в Ужгороде. Уже на 23-й минуте поединка счет в матче открыл Анатолий Нуриев с пенальти. На 39-й минуте Нуриев сделал дубль, а уже на 50-й отдал ассист на шедевральный гол Пиняшка. После перерыва тренер Десны пытался внести коррективы в игру, но это не удалось. Силами Имерекова получилось отыграть лишь один гол.

Минай - Десна 3:1

Голы: Нуриев (23, 39), Пиняшко (50) - Имереков (56)