Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дубль и ассист Нуриева дарят Минаю первую победу с февраля. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча "Минай" - "Десна", 22-й тур УПЛ, 17.04.2021
fcminaj.com
Вашему вниманию - видео обзор матча "Минай" - "Десна". Команды сыграли на стадионе "Авангард" в Ужгороде. Уже на 23-й минуте поединка счет в матче открыл Анатолий Нуриев с пенальти. На 39-й минуте Нуриев сделал дубль, а уже на 50-й отдал ассист на шедевральный гол Пиняшка. После перерыва тренер Десны пытался внести коррективы в игру, но это не удалось. Силами Имерекова получилось отыграть лишь один гол.
Минай - Десна 3:1
Голы: Нуриев (23, 39), Пиняшко (50) - Имереков (56)
Популярное сейчас
- Минай покидает последнее место, Десна рискует оказаться пятой. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Кассано: Состоялись неофициальные контакты между Шахтером и Де Дзерби
- Тайсон покинул Шахтер, Львов победил, Верес добыл десятую победу кряду. Главные новости за 16 апреля
- (Анти) Герой футбольного дня. Екатерина Монзуль
- Девушка дня. Очаровательная подруга молодого таланта Барсы, который вчера забил в Эль-Класико. ФОТО
- Настоящий кормилец. Евгений Селезнев варит постный борщ для своей семьи. ВИДЕО