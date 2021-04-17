  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Дубль и ассист Нуриева дарят Минаю первую победу с февраля. Видео голов и обзор матча
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дубль и ассист Нуриева дарят Минаю первую победу с февраля. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча "Минай" - "Десна", 22-й тур УПЛ, 17.04.2021

Дубль и ассист Нуриева дарят Минаю первую победу с февраля. Видео голов и обзор матча

fcminaj.com

Новина українською

Вашему вниманию - видео обзор матча "Минай" - "Десна". Команды сыграли на стадионе "Авангард" в Ужгороде. Уже на 23-й минуте поединка счет в матче открыл Анатолий Нуриев с пенальти. На 39-й минуте Нуриев сделал дубль, а уже на 50-й отдал ассист на шедевральный гол Пиняшка. После перерыва тренер Десны пытался внести коррективы в игру, но это не удалось. Силами Имерекова получилось отыграть лишь один гол.

Минай - Десна 3:1

Голы: Нуриев (23, 39), Пиняшко (50) - Имереков (56)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Десна (Чернигов) ФК Минай Анатолий Нуриев Василий Пиняшко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...