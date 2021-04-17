Цымбал: Без везения с Десной не обошлось, но ребята бежали в штрафную и верили

Главный тренер "Миная" Николай Цымбал прокомментировал домашнюю победу над "Десной" в матче 22-го тура УПЛ.

- Понимали ответственность этой игры, готовились, изучали соперника, претендующего на еврокубки и даже на бронзу УПЛ. Очень уважаем "Десну". В начале игры нам не хватало концентрации при стандартах соперника, хотя мы понимали, что большинство своих голов "Десна" забивает именно со стандартов. Нас несколько раз простили, а потом мы выбежали в контратаку, заработали пенальти и заслужили этот гол своим терпением и настойчивостью.

- Долго не забивали и вот наконец удалось это сделать... Какие ощущения?

- Без доли везения не обошлось, но ребята бежали в штрафную и верили, что все получится. Вот и получилось забить голы. Сначала пенальти, затем сброс нападающего на Нуриева, который мастерски распорядился мячом. А третий мяч - прекрасный дриблинг, отличный удар. Чтобы так забивать, нужно верить. Благодарен ребятам, что они верили и заслужили этот результат.

- Пиняшко часто забивает такие голы на тренировках?

- Конечно, отрабатываем, бывает, что залетают, но на тренировке и в игре - это разные процессы, разная психология. Хорошо, что Пиняшко проявил себя в игре.

- Первые две замены - вынужденные. Как чувствуют себя игроки, которых заменили?

- Да, первая замена вынужденная, но степень повреждения Кожанова не знаю. Впереди еще важные игры, для нас ценен каждый игрок, поэтому решили поберечь тех, кому досталось. А те, кто вышел на замену, все вписались в игру и помогли получить нужный результат.

- Эйфории после этого матча не будет?

- Не будет эйфории, понимаем ответственность, которая лежит на наших плечах, нет времени праздновать. Должны готовиться к матчу со "Львовом". Завтра уже начинаем это делать.