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Кулач перегнал Бартуловича и Идейе по забитым мячам в УПЛ
Дубль за "Ворсклу" сегодня стал знаковым для игрока
Владислав Кулач забил свой 35-й и 36-й гол в УПЛ в матче 22-го тура УПЛ проти "Зари". Встреча началась в 17:00 на стадионе "Ворскла" им. Алексея Бутовского.
Эти мячи позволили нападающему обогнать Бартуловича, Идейе, Матеуса, а также догнать Артема Кравца по забитым мячам в УПЛ за все время.
Согласно данным Transfermarkt, в текущем сезоне УПЛ Владислав Кулач забил 12 голов в 16 матчах за полтавскую "Ворсклу". Цена игрока составляет 600 тыс. Евро.
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