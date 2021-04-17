Кулач перегнал Бартуловича и Идейе по забитым мячам в УПЛ

Владислав Кулач забил свой 35-й и 36-й гол в УПЛ в матче 22-го тура УПЛ проти "Зари". Встреча началась в 17:00 на стадионе "Ворскла" им. Алексея Бутовского.

Эти мячи позволили нападающему обогнать Бартуловича, Идейе, Матеуса, а также догнать Артема Кравца по забитым мячам в УПЛ за все время.

Согласно данным Transfermarkt, в текущем сезоне УПЛ Владислав Кулач забил 12 голов в 16 матчах за полтавскую "Ворсклу". Цена игрока составляет 600 тыс. Евро.