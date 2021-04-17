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Федецкий: Даже чемпионство не поменяет отношение некоторых фанатов Динамо к Луческу

Премьер-лига
(1 голосов)

Бывший игрок высказался перед "украинским классическим"

Федецкий: Даже чемпионство не поменяет отношение некоторых фанатов Динамо к Луческу

24 канал

Новина українською

Экс-защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Артем Федецкий поделился мыслями накануне поединка "горняков" против киевского "Динамо" в рамках 22-го тура УПЛ.

"Динамо" - "Шахтер" – это всегда интересно. А тут еще и противостояние Луческу – "Шахтер". И здесь очень все интересно. На Луческу держат зуб и фанаты "Динамо". Думаю, даже чемпионство киевлян не поменяет отношение некоторых болельщиков к румынскому специалисту", – рассказал Федецкий.

Встреча пройдет сегодня, начало поединка - 19:30. В матче первого круга УПЛ "горняки" на выезде обыграли "бело-синих" со счетом 3:0.

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В статье: Артем Федецкий Мирча Луческу Динамо (Киев) Шахтёр - Динамо
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Источник:
Sport.ua

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Комментарии (1)
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Динамiт (Василькiв)
17.04.2021 в 18:03
Дебіл федецький ! Тупе чмо повинно продвигати в світ високе та світле, а цей гівню уподобився до напівп"яного бидла !
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