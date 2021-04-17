Федецкий: Даже чемпионство не поменяет отношение некоторых фанатов Динамо к Луческу

Экс-защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Артем Федецкий поделился мыслями накануне поединка "горняков" против киевского "Динамо" в рамках 22-го тура УПЛ.

"Динамо" - "Шахтер" – это всегда интересно. А тут еще и противостояние Луческу – "Шахтер". И здесь очень все интересно. На Луческу держат зуб и фанаты "Динамо". Думаю, даже чемпионство киевлян не поменяет отношение некоторых болельщиков к румынскому специалисту", – рассказал Федецкий.