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Федецкий: Даже чемпионство не поменяет отношение некоторых фанатов Динамо к Луческу
Бывший игрок высказался перед "украинским классическим"
24 канал
Экс-защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Артем Федецкий поделился мыслями накануне поединка "горняков" против киевского "Динамо" в рамках 22-го тура УПЛ.
"Динамо" - "Шахтер" – это всегда интересно. А тут еще и противостояние Луческу – "Шахтер". И здесь очень все интересно. На Луческу держат зуб и фанаты "Динамо". Думаю, даже чемпионство киевлян не поменяет отношение некоторых болельщиков к румынскому специалисту", – рассказал Федецкий.
Встреча пройдет сегодня, начало поединка - 19:30. В матче первого круга УПЛ "горняки" на выезде обыграли "бело-синих" со счетом 3:0.
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